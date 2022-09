Aperte fino al 10 ottobre le candidature per la fabbrica di San Pietro in Vaticano

La Fabbrica di San Pietro in Vaticano, in collaborazione con la Fondazione Fratelli Tutti, ha fatto nuovamente nascere la scuola di formazione “Scuola delle Arti e dei Mestieri” e sta ricercando studenti interessati e motivate ad acquisire competenze nel settore.

Per il primo anno i tre corsi in programma sono rivolti a scalpellini e marmisti, a stuccatori e decoratori, a falegnami. I percorsi formativi hanno come obiettivo la crescita professionale, umana e spirituale dei giovani artigiani lo sviluppo delle abilità manuali, l’apprendimento storico-artistico e la conoscenza dei materiali impiegati e l’acquisizione di competenze tecniche e tecnologiche.

Al termine del corso, a chi avrà superato l’esame finale, sarà rilasciato un Certificato delle competenze acquisite. La scuola è gratuita come pure vitto e alloggio per cui gli studenti e le studentesse risiederanno a spese della scuola presso la Villa Aurelia, poco distante dalla Basilica di San Pietro.

I corsi inizieranno a gennaio 2023 e dureranno 6 mesi con frequenza in presenza e obbligatoria.

Dovrà essere garantita una partecipazione pari almeno al 75% delle ore stabilite nel piano didattico.

Il numero dei partecipanti è limitato a 20 studenti.

Requisiti dei candidati:

• La scuola è riservata a ragazzi e ragazze fra i 18 e i 25 anni, italiani e stranieri, previa conoscenza della lingua italiana di livello B2.

• I candidati devono essere in possesso di diploma di istituto tecnico, istituto professionale, di licenza artistica o di titolo straniero equivalente a quello italiano.

• I candidati dovranno superare una prova di selezione che prevede test logico/attitudinale e un colloquio motivazionale.

Le domande devono essere inoltrate alla Caritas Diocesana di Asti email: caritasasti@gmail.com entro il 10 ottobre 2022.

Sul sito https://www.diocesiasti.it/ sono disponibili tutte le informazioni e più precisamente:

1. Fac-simile di domanda che dovrà essere corredata di curriculum

2. Progetto Formativo

3. Piano Didattico

4. Orario Settimanale

Un percorso formativo di sicuro interesse a cui guardare con attenzione; le maestranze formate potranno, nel futuro, essere inserite nei progetti della Basilica di San Pietro o delle Fabbricerie presenti in Italia.

Foto fonte www.diocesiasti.it