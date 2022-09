Anticipati alcuni orari dei bus della linea Nizza Monferrato-Mombercelli di Asp

In seguito ad una rimodulazione degli orari delle linee extraurbane di Coas gestite da Asp, nell’ottica di agevolare le coincidenze per gli utenti che utilizzano più vettori, da mercoledì 28 settembre e fino al termine dei lavori al Cavalcavia Giolitti di Asti, la linea Nizza Monferrato-Mombercelli, in partenza alle ore 6,25 da Nizza Monferrato, subirà variazioni di orario.

Sarà anticipato il passaggio a Cortiglione (ore 6,37 anzichè 6,40) e Belveglio (ore 6,45 anziché 6,50), oltre all’arrivo a Mombercelli (ore 6,55 anziché 7,00).

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.