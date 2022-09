Anche all’I.C. di Villanova d’Asti torna “La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori”

Dopo l’interruzione a causa della pandemia, all’I.C. di Villanova d’Asti nella sede della Scuola Secondaria di I grado, venerdì 30 settembre dalle 16:30 alle 22:30, ritorna “La Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori”.

Per l’edizione 2022, la Scuola ha ottenuto la collaborazione dell’Università di Torino, capofila di “UNIGHT: United citizens for research”, un progetto che vede oltre 1500 ricercatori e ricercatrici di Università, Politecnico ed Enti di ricerca piemontesi collaborare con colleghe e colleghi di 5 università europee. La manifestazione è un grande laboratorio di inclusione che intende avvicinare i cittadini al mondo della ricerca scientifica.

Gli alunni della Primaria e della Secondaria dell’I.C. vestiranno i panni di scienziati, giornalisti, musicisti, pasticceri, intrattenitori. Con le loro esibizioni sensibilizzeranno il pubblico ai temi della sostenibilità, toccando aspetti quali l’alimentazione e gli stili alimentari, il loro impatto sulla salute dell’Uomo e della Terra e l’Economia circolare. Non mancheranno gli ospiti esperti. Studenti di Istituti superiori (del Liceo A. Monti di Asti) o universitari (Emanuele Loddo, studente Unito), aziende (Canapama&C.O.Ch, MyWine) e addirittura un’orchestra di zucche (La Banda del Cusi) avranno il compito di coinvolgere gli alunni in attività pratiche e sperimentali.

“L’impegno e l’entusiasmo che vedremo nelle performance degli alunni, futuri cittadini di un mondo complesso, saranno il frutto di altrettanto impegno ed entusiasmo profuso dagli insegnanti che li hanno guidati in questa esperienza. – commentano gli organizzatori dell’iniziativa – Un grande ringraziamento a tutti per il lavoro corale e un ringraziamento particolare alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Claudia Sardelli, per avere accolto con disponibilità il progetto “Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori” che dà avvio con ottimismo a un nuovo anno scolastico, tutti insieme, a scuola.”

In un’occasione come questa, una dedica speciale non poteva che essere prevista per Piero Angela, scomparso di recente. L’evento raccoglie e diffonde l’eredità di un grande divulgatore scientifico che ha permesso a tutti di incontrare la Scienza, proprio come vuole la “Notte della Ricercatrice e dei Ricercatori”.