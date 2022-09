Alternanza scuola-lavoro, Chiorino:”Garantire e creare opportunita’ per i ragazzi: puntiamo su modello legalita’ e qualita’”

“Una convenzione tra Assessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale con i consulenti del lavoro per creare un progetto pilota e garantire un modello vincente nell’alternanza scuola-lavoro. Legalità e qualità sono le parole chiave di un modello che vuole creare nuove opportunità per i ragazzi e le imprese”.

A lanciare la proposta di partnership tra pubblico e privato per una nuova cultura che metta al centro la formazione, l’Assessore regionale al lavoro e alla formazione professionale Elena Chiorino intervenendo questa mattina alla tavola rotonda “Alternanza Scuola Lavoro” organizzata nell’ambito del Job Film Days ed introdotta dal presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino Luisella Fassino.

“Stiamo sempre dalla parte delle opportunità. E l’alternanza scuola lavoro, che deve avere come elementi fondamentali legalità e professionalità, è un’opportunità prima di tutto per i giovani – ha sottolineato Chiorino – e i consulenti del lavoro possono esserne il presidio, l’anello di congiunzione tra il pubblico e il privato. L’alternanza scuola-lavoro va preservata: per gli istituti tecnici dove la sua utilità appare più evidente il ruolo del consulente del lavoro è in via primaria garantire la qualità; nei licei appare di evidenza primaria verificare l’utilità dello strumento rispetto al percorso del ragazzo”.