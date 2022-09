Alla palestra Ars Gymnica di Valfenera presentazione dei corsi e Caffè Letterario

Sabato 10 settembre a Valfenera saranno presentati i nuovi corsi proposti dalla palestra Ars Gymnica.

Il titolare Paride Pirocca, laureato in Scienze Motorie, gestisce questa attività da oltre vent’anni, offrendo un’ampia gamma di corsi, che vanno dal semplice Step al Circuit Training, al Trx, Spin Bike e molto altro ancora. Durante l’incontro di presentazione della nuova stagione Pirocca accoglierà, dalle 18 in via S.Sebastiano 6, i suoi clienti affezionati, offrendo loro un aperitivo quest’anno condito da un’importante novità: la presentazione del libro “In preda al panico” scritto dalla giovane Isabella Pirocca, sua primogenita.

L’evento nell’evento nasce dalla passione di Isabella per il mondo letterario e per la scrittura in generale. La giovane diciottenne, all’ultimo anno di Liceo Classico, spronata dalla sua grande amica Martina Ellena, ha raccolto le emozioni, i pensieri, le paure della sua fase adolescenziale in un volume dal titolo più che esaustivo. Il libro che sarà stampato da Bookabook una volta raggiunte le 200 prenotazioni, sarà pertanto presentato in una sorta di Caffè Letterario allestito all’interno della palestra di famiglia.Presenti l’autrice, Isabella Pirocca, la già citata Martina Ellena e il giornalista Franco Cravero, che si intratterrà con le due giovani in un informale dialogo a tre per svelare contenuti e retroscena di questa opera scritta da un’adolescente per raccontare l’adolescenza. Un’anteprima del romanzo è liberamente visionabile all’indirizzo https://bookabook.it/libro/preda-al-panico/