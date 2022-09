Alla Farmacia Don Bosco esami del sangue, della vista, dell’udito e tanti altri servizi per la salute

Sapete che alla Farmacia Don Bosco potete trovare una vasta gamma di servizi per tenere sotto controllo il vostro stato di salute, senza code e senza attese infinite?

Archiviato il periodo vacanziero, è il momento di prendersi cura anche il corpo, dopo aver dedicato un periodo di stacco per la mente. Allora viene in aiuto la vasta gamma di servizi e controlli che potete effettuare alla Farmacia Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto 1 ad Asti. Per informazioni e prenotazioni, potete chiamare il numero 0141212846.

Volete rimettervi in forma dopo un’estate un po’ troppo “permissiva”? Il 15 settembre in Farmacia c’è la consulenza nutrizionista, mentre si possono eseguire costantemente test per intolleranze alimentari.

In farmacia si possono effettuare anche analisi del sangue e controlli specifici.

Il 16 settembre, al pomeriggio, sarà possibile effettuare l’elettrocardiogramma e il controllo del colesterolo; anche il 23 settembre al mattino, c’è il controllo del colesterolo gratuito. Sempre come analisi il 19 settembre, al mattino, si può controllare il livello di presenza degli anticorpi Covid nel sangue, il 28 settembre, al pomeriggio, è in programma il controllo gratuito dell’emoglobina glicata. Il 30 settembre, 1l pomeriggio è dedicato al controllo dell’insufficienza venosa. Per informazioni e prenotazioni, chiamate il numero 0141212846.

Per controllare la salute del cuore è possibile effettuare l’holter pressorio, per monitorare lo stato della circolazione arteriosa con il monitoraggio di 24 ore.

C’è la possibilità, sempre in farmacia, di effettuare l’elettrocardiogramma necessario per ottenere il certificato medico per attività sportiva NON agonistica.

E poi ancora, alla Farmacia Don Bosco si può controllare il dosaggio della Vitamina D, per prevenire od intervenire in caso di carenze, molto diffuse tra la popolazione. Si possono effettuare i controlli per scoprire eventuali allergie inalanti, oltre che allergie alimentari, e la ricerca di infezione da helicobacter pylori.

Problemi di vista? Effettuate un controllo della misurazione oculare, senza prenotazione, mentre è necessario prenotare al numero 0141212846 il controllo gratuito dell’udito.

Le promozioni e i servizi della Farmacia Don Bosco non finiscono qui. Per conoscerli tutti la farmacia vi aspetta in Piazza Vittorio Veneto 1, ad Asti, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Telefono 0141/212846.