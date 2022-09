“Alba”, l’opera dono della famiglia Ferrero è stata installata sulla nuova fontana in piazza Michele Ferrero

“Alba”, l’opera monumentale dono della famiglia Ferrero realizzata dall’artista Valerio Berruti, da oggi è posizionata sulla nuova fontana in corso di realizzazione in piazza Michele Ferrero, dove il cantiere è ormai alle sue fasi finali. Nella notte la struttura in acciaio inox alta 12,5 metri è stata installata nella sua collocazione definitiva.

Per rappresentare la capitale delle Langhe e adornare la piazza, l’artista – in accordo con la famiglia dell’industriale scomparso nel 2015 e con l’Amministrazione comunale – ha scelto una bambina, soggetto al centro della maggior parte dei lavori che lo hanno reso celebre a livello internazionale, in questo caso ripresa in un atteggiamento un po’ timido e ritroso, “genato” come si dice in dialetto piemontese.

Il monumento dal profilo leggero e armonioso, posizionato su una grande fontana circolare e circondato da un ampio arco di sedute, sarà svelato e inaugurato in una serata aperta al pubblico giovedì 29 settembre alle ore 21, giorno di San Michele.

Per il sindaco di Alba e gli assessori al Turismo e alle Opere pubbliche è una grande soddisfazione vedere una delle piazze più importanti della città rinnovata e impreziosita da un’opera dal grande valore artistico, dono della

famiglia Ferrero e simbolo del suo legame con la città di Alba. Per l’Amministrazione comunale la serata di inaugurazione sarà un’importante occasione per ricordare Michele Ferrero e ringraziare la signora Maria Franca, il dottor Giovanni e tutta la famiglia Ferrero per l’attenzione costante alla città e al territorio.