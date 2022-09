Alba, lo scrittore Fabio Geda ospite di “Sabato di Valore. Nuovi incontri per aprire gli orizzonti”

Sabato 24 settembre nella Cascina Valore in strada Occhetti, 32 ad Alba, il SAI Cuneo (Sistema di Accoglienza e Integrazione – www.saicuneo.it) in collaborazione con i Comuni di Alba e Bra presenta “Sabato di Valore. Nuovi incontri per aprire gli orizzonti”.

Si inizia alle ore 14.30. Insieme al gruppo coordinatore del progetto Instradaaa (www.instradaaa.it), attivo da qualche anno sui territori del braidese e dell’albese, ai tutor volontari e ai beneficiari del progetto SAI sarà l’occasione per riflettere e confrontarsi sulle esperienze pratiche finora avviate e sulle nuove progettualità legate allo sviluppo dei percorsi di accoglienza territoriale di uomini e donne rifugiati e provenienti da paesi diversi.

Poi, alle ore 18.30 ci sarà un aperitivo etnico (costo 10 euro, prenotazione obbligatoria).

A seguire l’incontro con lo scrittore torinese ed educatore Fabio Geda, autore del libro “Nel mare ci sono i coccodrilli”. Geda, in dialogo con un operatore del progetto SAI, focalizzerà il racconto sulle sue ultime esperienze di viaggio da poco concluse, allo scopo di attivare una riflessione condivisa sui temi dell’accoglienza, dell’incontro e dei processi di inclusione.

La giornata a Cascina Valore si conclude con musica dal vivo.

La partecipazione agli eventi è gratuita ma è necessaria la prenotazione entro martedì 20 settembre, scrivendo su WhatsApp ad Alessia (3665629822) o a Marta (3470731519).

Per informazioni si può anche scrivere a: integrazione@cisconsorzio.it.

Tra le 18.00 e le 22.30 sarà disponibile una navetta gratuita con partenza ogni mezz’ora dal parcheggio dell’azienda Miroglio, di fronte a via Santa Barbara, 5 – Alba.

____________________________________________________________________

Fabio Geda (Torino, 1972) è uno scrittore ed educatore, autore di numerosi romanzi di grande successo. Tra i suoi ultimi lavori ricordiamo Il mondo salvato dagli ingenui. Dialogo tra Fabio Geda e Stefano Catone (People, 2021); Fai qualcosa! Non è mai troppo tardi per far sentire la propria voce (Mondadori, 2021); L’esatta sequenza dei gesti (Einaudi, 2021) e Una domenica (Einaudi, 2021).