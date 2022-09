Alba: l’Amministrazione comunale incontrerà i gestori delle casette dell’acqua cittadine

L’Amministrazione comunale ha programmato nei prossimi giorni un incontro con i gestori delle sei casette dell’acqua cittadine dislocate nei diversi quartieri, centro storico, Moretta, Mussotto, Piave, San Cassiano/Corso Europa e viale Masera.

Il sindaco, con l’assessore ai Lavori pubblici e l’assessore alla Polizia municipale, vuole confrontarsi con le imprese che hanno installato e gestiscono le strutture dopo le segnalazioni pervenute, in particolare legate ad atti vandalici, con tutti i conseguenti problemi di costi e danni per i gestori, di disservizi per i cittadini oltre a quelli di sicurezza pubblica. Una questione portata all’attenzione anche dai Comitati di quartiere che monitorano e aggiornano costantemente l’Amministrazione comunale.

Sindaco e assessori sottolineano come nei mesi passati si sia cercato di affrontare alcune situazioni più critiche come quella nel quartiere Mussotto dove è stata installata una telecamera comunale. L’incontro con i gestori sarà l’occasione per raccogliere le loro istanze e confrontare i dati su questo apprezzato e utile servizio per la comunità con l’obiettivo di migliorarlo.

A questo link tutte le informazioni sulle casette dell’acqua presenti in città: https://www.comune.alba.cn.it/servizi-dalla-a-alla-z/74-servizi-opere-pubbliche/opere-pubbliche/661-casetta-dellacqua