Alba: grande successo per “Sport in Piazza” ed “Alba in Bici”

Grande successo quest’anno per Alba in Bici e Sport in Piazza, le due manifestazioni organizzate dal Comune di Alba in piazza Medford, domenica 18 settembre, nell’ambito della settimana europea della mobilità sostenibile.

Fin dal mattino, circa 700 tra bambini e ragazzi si sono cimentati nei diversi sport allestiti dalle numerose associazioni cittadine in piazza Medford: scherma, arti marziali, danza, pattinaggio, pallavolo, atletica, basket, badminton, ginnastica ritmica, tennis, tennistavolo, cheerleading, rugby, mountain bike ed altre discipline.

Presenti le Asd Ginnastica Alba, San Paolo Sport, Club Le Loi, Shinken, Tennis Tavolo, Centro Judo Albese, KBC 2000 Alba, Ginnastica Ritmica Victoria Alba, Olimpo Basket, Cicoballs, Alba Shuttle Badminton, L’Albavolley, Victoria Pattinaggio, Langheting, Freelangher, Atletica Alba, Cheerleading, Accademia Scherma Alba, Tennis Club Alba, Alba Rugby, Club Scherma Associati.

Tra le varie postazioni, anche un campo da tennis allestito dagli Atp Finals, il prestigioso torneo di tennis in programma a Torino in novembre. Un torneo riservato ai migliori otto atleti professionisti nelle graduatorie di singolare e doppio. La madrina del torneo, Manuela Savini, campionessa mondiale di Padel over 45, ha presenziato a Sport in Piazza ad Alba.

A fine giornata, alla lotteria, con estrazione di diversi premi destinati ai ragazzi che hanno provato almeno 8 sport, ha vinto il primo premio Francesca Servetto, portando a casa una mountain bike.

Ottimo successo anche per la nona edizione di Alba in Bici con circa 250 persone in pedalata.

Ad accompagnare il corteo le associazioni FIAB (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) e Alba Bike Team, lungo il percorso di circa 10 chilometri, per le vie della città, passando nel quartiere San Cassiano, in centro storico e, al ritorno, nel Parco Tanaro.

A vincere la mountain bike estratta a sorte tra gli iscritti è stata Eleonora Baldi, alla biciclettata insieme alle sue quattro figlie.

Alla cerimonia premiazione hanno presenziato l’assessore comunale alla Mobilità, il consigliere delegato allo Sport ed il presidente della Regione Piemonte.