Al via venerdì prossimo il Servizio Civile per 61 giovani nelle scuole astigiane

Venerdì 16 settembre 2022 prenderanno avvio 61 operatori volontari selezionati dal bando ordinario SCU pubblicato il 23 dicembre 2021 per i progetti coordinati dal Comune di Asti. I ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, saranno impegnati per un anno nel Servizio Civile Universale e, in occasione della presentazione, saranno ricevuti dal Sindaco e dall’Assessore competente. I progetti coinvolgono nello specifico le scuole di ogni ordine e grado del territorio del Comune e della Provincia di Asti tra i quali i 6 nidi comunali, le scuole materne paritarie Asilo Anfossi, Grillo Parlante, Consolata, San Damiano e Calliano, IC1, IC2, IC3, Direzione Didattica V° Circolo, Scuola Media Brofferio/Martiri, IC di Nizza M.to, IC di Canelli, IC 4 Valli, Cpia, Istituto Penna, Ipsia Castigliano, Istituto Monti.

Gli Operatori Volontari inizieranno la loro esperienza venerdì 16 settembre presso l’Università Astiss con i responsabili SCU per poi continuare nella settimana successiva il loro percorso nelle rispettive sedi di riferimento, alternando momenti di servizio a percorsi di formazione generale con i formatori dell’Ufficio del Servizio Civile Universale Guido Vercelli e Alessandra Lagatta presso la sede dell’Informagiovani.

Per informazioni: Ufficio Servizio Civile, Piazza Catena 3, tel. 0141399534 – 423 oppure sul sito www.comune.asti.it – serviziocivile@comune.asti.it