Al via la stagione teatrale di Nizza: Amanda Sandrelli, Andrea Bosca e Chiara Francini tra i protagonisti più attesi

Mercoledì 30 novembre si alza il sipario della stagione del Teatro Sociale organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Nizza Monferrato in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Arte & Tecnica, con sei titoli in programma.

Ad aprire la stagione mercoledì 30 novembre Tutto sua madre, un testo di Guillaume Galienne, divenuto un film di grande successo, racconta con toni esilaranti e momenti di toccante verità un insolito percorso di ricerca d’identità, che attraverso mille equivoci e peripezie sfocia in un inaspettato coming out al contrario, nel segno della tolleranza e dell’inclusione.

Si prosegue mercoledì 14 dicembre con L’uomo ideale, commedia scritta e diretta da Toni Fornari: emozioni e colpi di scena in una commedia brillante che affronta il tema della solitudine dell’uomo di oggi. Sul palco anche Claudia Campagnola e Simone Montedoro.

Dopo la pausa natalizia il teatro riparte giovedì 12 gennaio con la coreografia di Simona Bertozzi, Suite Zero. Lo spettacolo fa parte di We speak dance, una rassegna di danza diffusa, con grandi nomi della scena italiana e internazionale, ideata da Piemonte dal Vivo in diversi comuni del Piemonte. Suite Zero si dispiega come una raccolta di eventi, un’antologia di brani scanditi dal dialogo tra corpo e violoncello.

Martedì 17 gennaio sul palco Una ragazza come io: la protagonista Chiara Francini si cimenta con un frizzante monologo, cucito su di lei per dare vita ad uno show che unisce comicità e intrattenimento, tra citazioni, remake, gag e sapiente umorismo, in un gioco di contrasti eleganti.

Mercoledì 22 febbraio è in scena Lisistrata del quale Amanda Sandrelli è protagonista perfetta.

La commedia di Aristofane, grazie alla riscrittura del testo da parte di Ugo Chiti e alla sua capacità d’interpretare la classicità con occhio contemporaneo e insieme rispettoso dell’originale, risulta essere uno spettacolo teatrale modernissimo.

La stagione si conclude con un omaggio a Cesare Pavese: La luna e i falò nell’adattamento di Andrea Bosca e Paolo Briguglia, rispettivamente interprete e regista della raffinata e coinvolgente mise en scène è in cartellone mercoledì 29 marzo.

INFO E BIGLIETTERIA

Abbonamento Fedeltà 6 Spettacoli

Intero € 80

Ridotto* € 70

Abbonamento Speciale giovani under25 € 50

Biglietti Singoli

Intero € 18

Ridotto* € 15

ridotto under25 € 13

*Abbonati della stagione del Teatro Sociale di Nizza Monferrato primavera 2022, Iscritti all’Università della Terza Età (dietro presentazione della tessera), Over60, Cral, Clienti della Banca C.R.Asti, Soci della polisportiva della Banca C.R.Asti, agli abbonati delle stagioni teatrali a cura di Piemonte dal Vivo (dietro presentazione dell’abbonamento), Insegnanti, Universitari, Aics, Possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI.

MODALITÀ DI VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI

Gli abbonati alla stagione 2022 potranno esercitare la prelazione sul posto a sedere

riconfermandolo da martedì 27 settembre a mercoledì 19 ottobre 2022 (dalle ore 10 alle 13 dal martedì al venerdi, e il martedi pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, festivi esclusi) presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322 –

I nuovi abbonati potranno prenotare il loro posto da giovedì 20 ottobre a domenica 13 novembre 2022 (dalle ore 10 alle 13 dal martedì al venerdi, e il martedi pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, festivi esclusi) presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322

La vendita e il ritiro degli abbonamenti in prelazione e di nuovo acquisto avverranno:

da venerdì 18 a martedì 29 novembre 2022 (dalle ore 10 alle 13 dal martedì al venerdì, e il martedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30, festivi esclusi) presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322

Sarà possibile comprare o ritirare gli abbonamenti anche il giorno del primo spettacolo, mercoledì 30 novembre 2022, presso il Teatro Sociale, ma solo esclusivamente dalle 19 alle 20.

Successivamente non si potranno più acquistare gli abbonamenti anche se già prenotati.

La vendita dei biglietti singoli sarà effettuata solo la sera stessa degli spettacoli presso il Teatro Sociale dalle 19. È possibile prenotare i biglietti di tutti gli spettacoli presso l’ufficio di Informazioni Turistiche – Via Carlo Alberto angolo Piazza Martiri d’Alessandria – Nizza Monferrato – Tel. 334 104 2322.

A spettacolo iniziato non sarà più possibile accedere alla platea.

INFORMAZIONI

Associazione Arte&Tecnica Via D’Azeglio, 42 – Asti – tel. 3738695116

info@arte-e-tecnica.it |www.arte-e-tecnica.it