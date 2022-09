Al via a Montegrosso il corso di cesteria

L’Associazione Arti e Mastri APS organizza un corso di cesteria, il cui scopo è fornire le nozioni e la manualità necessaria alla realizzazione di cestini di varie fogge e materiali.

Il corso è articolato in 3 sessioni, il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30 circa, e in ognuna di esse verrà realizzato un cestino completo. Il corso si tiene presso il Laboratorio Arti e Mastri (Via Re Umberto I, 29 – Montegrosso d’Asti) nelle giornate di sabato 1, 8 e 15 ottobre; ha un costo di 100 euro (125 euro per i non Soci), comprensivi di materiali.

Per maggiori informazioni ed iscrizioni: artiemastri@gmail.com, 335230460, www.artiemastri.com

[Fonte foto: https://it.depositphotos.com/]