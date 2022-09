Al Magmax decolla il programma delle attività 2022-2023

Con un laboratorio didattico rivolto ai ragazzini curiosi e appassionati di mineralogia, decolla il programma di attività 2022/2023 dell’Associazione Magmax di fresca costituzione.

Sabato 24 settembre, nella Biblioteca-Laboratorio attiva nella Torre Quartero accanto allo spazio museale di geologia, mineralogia, arte mineraria e cristallografia, il gruppo di scienziati in erba (9-14 anni) inizierà un viaggio di conoscenza dentro al mondo di minerali, cristalli e rocce che, attraverso tre appuntamenti di un’ora, si concluderà l’8 ottobre. A guidare i ragazzini sarà Massimo Umberto Tomalino, presidente dell’Associazione Magmax e anima del Museo, situato in corso Alfieri 360.

Sempre l’8 ottobre, alle 17, è prevista la prima delle due conferenze con esperti aperte al pubblico: “Minerali Lunari o Lunatici?”. La seconda si terrà il 29 ottobre: “Uomini alla conquista dello spazio”.

Gli incontri, pensati con ingresso libero per gli associati, insieme alla presentazione ufficiale della mostra temporanea al Magmax dedicata alla Luna (19 novembre, ore 17), sono da considerarsi come momenti preziosi di avvicinamento all'”Evento fuori dalla Torre” previsto in Sala Pastrone. Titolo: “Dalla Terra alla Luna e ritorno?”. “L’appuntamento, fissato per il 2 dicembre – anticipa Tomalino – si svolgerà in occasione del 50° anniversario dell’ultimo sbarco sulla Luna e in coincidenza con la dodicesima edizione di Asti Film Festival. In programma la proiezione di film, conferenze con specialisti e ospiti illustri, un concorso rivolto alle scuole, una mostra fotografica e la visita alla temporanea a tema ospitata al Magmax: dietro a tutto questo c’è un grande lavoro di ideazione e organizzativo che la nostra Associazione ha da tempo messo in moto insieme al Circolo Cinematografico Vertigo guidato da Riccardo Costa”.

Per favorire al massimo la partecipazione, a partire dai giovani, gli appuntamenti saranno a ingresso libero.

Il programma del 2023 comprenderà ancora corsi e laboratori didattici per bambini e ragazzi, ospitati sia alla Biblioteca-Laboratorio del Magmax che alla Libreria Alberi d’Acqua, mentre la Radioattività costituirà il tema caratterizzante dell'”Evento fuori dalla Torre”, il 1° dicembre in Sala Pastrone, con un contorno di conferenze e incontri di approfondimento.

Il programma completo delle attività si può consultare sul sito web astimagmax.it. L’iscrizione annuale all’Associazione è di 30 euro.