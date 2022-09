Al Comune di Moncalvo la Pergamena d’autore per la miglior presenza nel corteo storico

E’ stata assegnata al comune di Moncalvo che ha portato in sfilata il tema “Sole, sale, essenza insostituibile” la pergamena d’autore del Soroptmist che premia la migliore presenza nel corteo storico.

“Dopo due anni di sospensione della manifestazione astigiana a causa della pandemia – si legge nella motivazione – la giuria ha colto il grande entusiasmo e l’impegno di tutti i rioni figuranti. In seguito ad una attenta analisi della sfilata, si è tuttavia ritenuto di premiare il comune di Moncalvo per la coerenza, l’originalità e la cura dei dettagli presenti in tutti gli aspetti che sono stati oggetto di valutazione”.

Foto comune di Moncalvo