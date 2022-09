Aggressioni al personale sui treni: le sigle sindacali proclamano uno sciopero nazionale

Possibili disagi anche ad Asti e provincia per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato per domani, venerdì 9 settembre.

Ad organizzarlo le sigle sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Ultratrasporti, UGL Ferrovieri, Fast, Orsa che chiedono soluzioni alle violente e reiterate aggressioni al personale mobile registrate negli ultimi mesi. In una lettera indirizzata alle società di trasporto (Trenitalia S.p.A., Italo NTV, Trenord S.r.L e Trenitalia Tper) dichiarano che “a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche un maggiore controllo dei treni da parte delle forze dell’ordine” e che “necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività”.

Per domani quindi si prevedono 8 ore di sciopero nazionale dalle 9.01 alle 16.59 di tutto il personale mobile dipendente dalle società di trasporto di Italo NTV, Trenord S.r.L, Trenitalia Tper. Sui siti delle rispettive aziende informazioni e treni garantiti in caso di sciopero. (Per Trenitalia Clicca QUI)