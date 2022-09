Affluenza alta nell’Astigiano: alle 12 hanno votato il 20,89% degli aventi diritto

E’ piuttosto alta l’affluenza nell’Astigiano a queste elezioni politiche. Alle ore 12 hanno votato infatti il 20,89% degli aventi diritto, un punto percentuale in più rispetto alle politiche del 2018, dove alle urne, a mezzogiorno, si erano recati il 19,85% degli elettori.

L’affluenza nell’astigiano è più alta anche rispetto alla media nazionale, che si attesta al 18,4%.

Nel capoluogo ha votato il 19,58% degli aventi diritto, a Canelli il 19,59 %, a Nizza il 20.72%, a San Damiano il 18,75%, a Moncalvo il 24,23% e a Villanova il 22,29%.

Nell’Astigiano gli aventi diritto al voto sono 159.389 (77.527 maschi e 81.862 femmine). Ricordiamo che per la prima volta è identico il corpo elettorale per le elezioni di Camera e Senato, dal momento che anche i diciottenni potranno votare per la camera alta.

Per votare c’è tempo fino a stasera alle ore 23.

Fonte foto https://it.depositphotos.com/