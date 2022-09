Ad ottobre ritorna ad Asti la Damigella del Palio a Teatro

Nell’Ottobre 2019 il Teatro Alfieri aveva ospitato la 17a edizione di “Palio a … Teatro”, serata nel corso della quale era avvenuta l’elezione della “Damigella del Palio” 2019. Con 14 damigelle in gara – in rappresentanza di altrettanti Comitati Palio – il titolo era stato assegnato a Francesca Villata del Comitato Palio Torretta che aveva preceduto Roberta Pucciariello (S.Maria Nuova), Nicole Passera (S.Martino/S.Rocco), Giulia Varlotta (S.Lazzaro) e Letizia Scalzo (Viatosto).

Francesca Villata era così succeduta sull’Albo d’Oro ad Elena Fogliasso di S.Caterina (la più votata nel 2003), Paola Guglielmetti di S.Se-condo (2004), Clementina Piantato di Nizza (2005), Federica Borio di S.Marzanotto (2006), Giorgia Monticone di Tanaro (2007), Adriana Castrogiovanni di D.Bosco (2008), Annalisa Guarino di Moncalvo (2009), Diana Martinetto di D.Bosco (2010), Margherita Anselmo di Moncalvo (2011), Viviana Vendemia di S.Martino/S.Rocco (2012), Alessia Bertana di Moncalvo (2013), Chiara Zarantonello di S.Martino/S.Rocco (2014), Elisa Celeste Ragusa di Nizza M.to (2015), Ilaria Pistillo della Cattedrale (2016) , Giulia Concetti (2017) e Luna Massarone di Viatosto (2018).

A distanza di tre anni, la Damigella del Palio ritorna quest’anno, con la manifestazione in programma venerdì 7 Ottobre al Teatro Alfieri. Le candidate al titolo di “Damigella del Palio a … Teatro” 2022 dovranno essere nate tra il 2008 e il 1992 ed aver sfilato per lo stesso borgo in occasione del Palio 2022. La giuria, presieduta dal Capitano del Palio Michele Gandolfo, sarà composta da giornalisti e “gente di palio”. Ogni damigella dovrà essere accompagnata da un paggio e da una piccola dama (4/8 anni). Per ogni Comitato iscritto sarà versata una quota di € 100,00 in favore dell’Associazione “Enrico ed Ilaria sono con noi – Onlus”.

La prima Riunione è in programma alle ore 21,00 di Giovedì 15 Settembre c/o la Sede di Albatros Comunicazione (P.le della Vittoria, 7 – Asti). Tutti i Comitati interessati dovranno confermare la propria partecipazione entro Giovedì 22 Settembre.

In occasione della serata al Teatro Alfieri si provvederà anche alla premiazione del 24° “Superprestige” 2022 con la consegna al Comitato vincitore del Trofeo “Allianz – Ag. Asti Maurizio madonia” e dei premi in palio ai primi 5 Comitati Palio classificati nell’ambito delle 8 manifestazioni 2022. Per una classifica che attualmente propone al comando Castell’Alfero che con 161 punti precede S.Secondo (151), S.Maria Nuova (129), Torretta (78) e S.Pietro (76). A seguire S.Damiano (59), Cattedrale (559; S.Caterina (52), D.Bosco (39), S.Marzanotto (36), S.Paolo (35), Tanaro (18), Moncalvo (16), Montechiaro (15), S.Martino/S.Rocco (12), Baldichieri (9) e Viatosto (7). Nel 2019 il successo finale era arriso al Comitato Palio S.Secondo che aveva preceduto Castell’Alfero, Torretta, S.Maria Nuova e Cattedrale. Confermati ulteriori premi per i Comitati che “vestiranno” le prime 5 damigelle classificate.