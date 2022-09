Ad ottobre prendono il via i corsi serali all’Istituto Castigliano di Asti

L’Istituto Castigliano di Asti comunica che le lezioni dei corsi serali inizieranno inizieranno il 3 ottobre (dalle ore 18 alle ore 23.10).

L’orario sarà pubblicato sul sito, per cui si raccomanda di monitorare periodicamente l’home page del Castigliano. Per informazioni inerenti ai corsi serali telefonare ore pomeridiani/pre-serali al seguente numero cell. 335 5223032, per richiedere un appuntamento in sede mandare una email a giuseppe.civitate@ipsiacastigliano.it.

Ci si potrà iscrivere presso la segretria didattica dell’istituto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. Gli indirizzi dei corsi serali attivati per l’anno in corso all’IIS “A. Castigliano” sono: Manutenzione e assistenza tecnica e Servizi Socio – Sanitari.