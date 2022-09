Ad Asti la Festa dei Nonni si celebra giocando a scacchi per l’Unicef

Anche quest’anno il Comitato Provinciale dell’UNICEF propone ai bimbi ed ai ragazzi astigiani di festeggiare i loro nonni con un pomeriggio all’insegna del gioco degli scacchi. Per chi non sa giocare a scacchi questa è proprio l’occasione buona per imparare: rinnovando il sodalizio con il Circolo Scacchistico di Asti, i loro Maestri, che già da anni tengono corsi di questo gioco nelle scuole della città per promuovere le capacità di ragionamento logico nei giovani, insegneranno loro i primi rudimenti per affrontare una partita.

Tutti coloro che desiderano mettersi alla prova e divertirsi domenica 2 ottobre potranno trovare le postazioni per giocare dalle 15 e alle 19 sotto i portici di piazza San Secondo. Chi non ha un nonno da portare o un nipote con cui giocare troverà un compagno di gioco sul posto.

L’ iscrizione, che verrà devoluta interamente all’UNICEF, è di 5 euro. Tutto l’occorrente verrà messo a disposizione dal circolo scacchistico.