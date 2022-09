Ad Asti gran parata di danze e costumi albanesi con Assoalbania

Sabato 24 settembre Assoalbania Piemonte propone ad Asti l’inziativa “Tra fratelli e amici c’è il nostro cuore e le radici”.

Dalle 15.30 a seguire, si terrà una grande parata di danze e costumi albanesi, con partenza da corso Alfieri 326. Si procederà verso piazza Alfieri per proseguire su corso Alfieri, piazza I Maggio e Parco ex Ferriere. Ci sarà il gruppo di danza popolare “Lili Cingu”, del Centro culturale albanese di Asti “Margarita Xhepa” e diversi altri ensemble provenienti da Piemonte e da tutta Italia (come il gruppo di danza popolare albanese “Millestelle” da Parma). Alle 20.30 è in programma il grande concerto con tutti i gruppi partecipanti.

Corsi

Inoltre, da sabato 8 ottobre il Centro Culturale riprenderà le attività con corsi di: scuola albanese, recitazione, inglese, danza per grandi e piccini, violino, scacchi, lingua dei segni e disegno. Le iscrizioni si effettuano presso il Centro il lunedì e martedì in orario 9:30 – 11 e 16:30 – 18, il mercoledì 9:30 – 11 e 16:30 – 19, il giovedì 9:30 – 11 e 15:30 – 18, il venerdì 9:30 – 12 e 16:30 – 19, e il sabato 9:30 – 11 e 15:30 – 18.

Per info: assoalbaniapiemonte@libero.it e pagina Facebook dell’Associazione. Il Centro Culturale Margarita Xhepa si trova in via Lamarmora, 16.