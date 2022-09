E’ stata inaugurata ad Agliano Terme, nella galleria Arena Pepper in via Principe Amedeo 21, la mostra dedicata al fotografo Gregory Pepper.

La mostra, in programma fino al 30 settembre, fa parte del ciclo RipARTiamo. Artisti svizzeri ad Agliano Terme, che ha già portato ad Agliano alcuni lavori di Hanspeter Kamm e vedrà in seguito l’esposizione delle opere di Marianne Schmid, artista che da alcuni anni vive a Calosso, nell’Astigiano.

Sarà aperta con i seguenti orari:

Giovedì 9.30 – 12

Venerdì 16.30 – 18.30

Domenica 9.30 – 12

Gregory Pepper è un fotografo svizzero di origini sudafricane. Si occupa di fotogiornalismo e fotografia documentaristica. Il suo primo maestro è stato il nonno David Paynter, fotografo insignito del World Press Photo Contest nel 1968.

Successivamente si è ispirato alla Scuola di Fotografia di Dusseldorf e ha studiato Storia della Fotografia al Collège Calvin di Ginevra. Ha conseguito un Master in Global Innovation Design e Science and Art, presso il Royal College of Art, l’Imperial College, la Tsinghua University e la Nanyang Technological University. I suoi lavori si concentrano sulla cattura delle tracce e della presenza dell’uomo nella modernità, creando un senso di sorpresa e meraviglia nello spettatore. È affascinato dalla bellezza inaspettata che ogni giorno oggetti e scene possono rivelare, se si guarda davvero con attenzione.