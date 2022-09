Accordo per le aule dell’Andriano al Colle Don Bosco in attesa del via dei lavori di ampliamento

L’istituto P. Andriano di Castelnuovo Don Bosco, sede associata dell’IIS A. Castigliano di Asti, attende da tempo la costruzione di una nuova ala contenente 8 laboratori che possano accogliere gli studenti, il cui numero risulta in crescita grazie anche all’apertura, ormai 7 anni fa, del corso tecnico informatico. Quest’anno, come anche l’anno scorso, il corso presenta una prima in più.

Quando fu inaugurata, nell’a.s. 2004-2005, la scuola era stata pensata per accogliere un numero di studenti che all’epoca si aggirava intorno a 200, motivo per cui 18 aule, comprensive di laboratori e una palestra in tensostruttura sembrava potessero garantire spazi sufficienti. Da ormai qualche tempo gli studenti sono raddoppiati, le classi sono 23 e la scuola ogni anno deve cercare spazi adeguati per poter sistemare al meglio i suoi allievi.

“La soluzione migliore è parsa possibile – spiegano dall’Istituto Andriano – grazie all’interessamento del Comune, nella persona del sindaco Antonio Rago, e della Provincia di Asti, assieme al responsabile di sede Silvio Manello (su mandato della DS, dott.ssa M. Gado), i quali hanno chiesto e ottenuto la collaborazione dei salesiani del Colle Don Bosco. Quest’estate sono stati effettuati alcuni lavori di messa a nuovo di spazi del Colle una volta adibiti a musei, garantendo così all’IIS Andriano di poter cominciare l’anno in serenità, con 5 aule dislocate a breve distanza, dove la ditta Giachino autolinee porterà gli studenti, lasciandoli e riprendendoli direttamente all’ingresso. Tranne le classi prime, dalle seconde alle quinte, per due volte a settimana, gli studenti si recheranno al Colle invece che nella sede principale.

Grazie alla collaborazione tra la scuola e gli enti territoriali, insieme alla ditta Giachino, è stato possibile far fronte a questa situazione che si spera possa durare il meno possibile, in attesa che si sblocchi la situazione dei lavori della nuova ala dei laboratori, minata dalla situazione Covid e da problemi con ditte e appalti. La Provincia di Asti ha confermato che il cantiere all’interno dell’Andriano verrà finalmente aperto a fine Ottobre.”