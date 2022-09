Accogliere con l’arte: nella Diocesi di Asti la cultura a porte aperte per i giovani con disabilità

In occasione dell’ottava edizione di “Cultura a porte aperte”, evento organizzato nell’ambito del progetto “Città e Cattedrali”, ideato e sostenuto dalla Consulta regionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, prenderà l’avvio una serie di eventi che coinvolgeranno il Museo Diocesano San Giovanni, la Biblioteca del Seminario Vescovile e la chiesa di San Martino di Asti.

Dopo due anni di emergenza sanitaria e con una forte volontà di ricominciare a organizzare attività con le persone in presenza nei luoghi che costituiscono l’eredità culturale della nostra Diocesi, si è realizzato un percorso di visite aperto alla comunità astigiana e in particolar modo ai ragazzi con disabilità, dal titolo “Accogliere con l’Arte”. Il percorso, realizzato dal Sistema degli Istituti Culturali della Diocesi di Asti e dall’Associazione Missione Autismo Asti, si articolerà in tre appuntamenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Si inizierà venerdì 23 settembre alle ore 17 presso il Museo Diocesano San Giovanni (via Natta 36), con una breve presentazione del progetto e la successiva visita del Museo con un’attenzione particolare alle sue opere più significative.

Venerdì 21 ottobre alle ore 17 l’appuntamento sarà in Biblioteca del Seminario Vescovile (ingresso da piazzetta del Seminario 1), dove i visitatori potranno prendere contatto diretto con i più importanti tesori librari in essa conservati.

Chiesa di San Martino di Asti

Venerdì 18 novembre alle ore 17, infine, il ritrovo sarà nella chiesa di San Martino di Asti dove, oltre ai capolavori del barocco astigiano, sarà possibile scoprire tutti i segreti dei presepi napoletani allestiti nei locali attigui alla chiesa, grazie anche alla collaborazione con la neonata Associazione di Promozione sociale “Tutti sotto la stella”. L’evento sarà anche l’occasione per presentare l’Associazione, che si propone di valorizzare l’arte presepistica mondiale intendendo il presepio quale luogo dell’accoglienza e dell’inclusione.

Durante tutti gli incontri ci sarà la possibilità di usufruire di apposite schede costruite in Comunicazione Aumentativa Alternativa, che resteranno poi sempre a disposizione dei visitatori delle tre strutture. Questa modalità di progettazione è stata scelta per rendere più inclusivi e accoglienti questi importanti spazi di arte e cultura e per favorire l’apprendimento anche a persone con difficoltà.

Sabato 24 settembre alle ore 17.30, infine, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2022, il Comitato Palio Rione Cattedrale in collaborazione con il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti organizzano una visita guidata speciale alla mostra “Gianni Peracchio. Il Maestro del Dom” allestita presso il Museo Diocesano San Giovanni, a cui seguirà un aperitivo benefico a offerta libera, il cui ricavato sarà interamente devoluto al Centro di ascolto della Parrocchia della Cattedrale.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Per ulteriori informazioni: 351.707.7031 (chiamata, sms, WhatsApp, Telegram: il numero è operativo tutti i giorni dalle 9,30 alle 13) oppure museo@sicdat.it.