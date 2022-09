Accessori cucina, guida all’acquisto dei più utili

Nelle case degli italiani la cucina è diventata un luogo dove trascorrere molto tempo, sperimentando anche tra fornelli e dando libero sfogo alla propria fantasia. Merito dei social, che hanno diffuso in modo capillare il trend del food, dando vita ad una marea di chef fai da te che si diletta nella preparazione di ricette originali.

La diretta conseguenza di tutto questo si può riscontrare anche analizzando la diffusione degli accessori per cucina, la cui vendita è schizzata in alto durante la pandemia. E sono tanti gli elettrodomestici, noti e meno noti, con tantissime varianti e declinazioni differenti proprio per andare incontro a tutte le necessità.

Conclusione di ciò, oggi la cucina è diventato un luogo ideale per assecondare le proprie fantasie culinarie dando vita a piatti originali e gustosi, da far assaggiare ai propri amici o da postare sui social. Quali sono gli accessori e gli elettrodomestici che non possono mai mancare? Vediamo quelli più in voga indicati sul sito CucinaComoda.it.

Gli accessori che oggi non possono mancare

Non più soltanto forno, frigo e altri elettrodomestici tradizionali, tra gli accessori che oggi non possono mancare in una cucina moderna si trovano, ad esempio, gli estrattori per dar vita a gustose bevande salutari dove frutta e verdura mantengano tutte le loro proprietà nutrizionali. Ci sono poi i mixer e i vari robot da cucina, gli affumicatori utili per dare maggior sapore ai cibi portandoli in uno stato, per l’appunto, di affumicatura.

Ci sono poi gli immancabili accessori per preparare il sushi, altra grande tendenza degli ultimi tempi diventata per molti un vero must; poterlo preparare in casa è l’ultimo step di questo trend. Ma in cucina, per preparare cibi, non possono mancare nemmeno le bilance, oggi digitali e non più tradizionali.

In generale si assiste sempre più ad uso di tecnologie moderne in cucina, quasi a livelli di domotica, con luci a led per incorniciare ogni spazio, tecnologia touchscreen su tutti gli elettrodomestici, ampio utilizzo di assistente vocale come Alexia.

Gli elettrodomestici high tech

Ed è proprio il concetto di high tech che ormai ha preso piede anche all’interno delle cucine. Un nuovo modo di vivere quell’ambiente di casa che consente di risparmiare lavoro e tempo ai fornelli godendosi al meglio i propri spazi.

Tutto questo può essere integrato anche dall’utilizzo delle app per smartphone, immancabili anche in cucina, che consentono di governare anche da lontano le operazioni principali, come l’accensione e lo spegnimento della lavastoviglie o l’accensione del forno.