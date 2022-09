Notte di festa a Valleversa, dove, all’interno del complesso delle ex scuole, sorge la sede del borgo giallo verde. I ramarri festeggiano il Palio appena conquistato, la settima nella storia moderna della corsa (l’ultima, pochi anni prima della sospensione per la pandemia, nel 2017). Una storia invidiabile che nasce all’interno di uno dei borghi più popolosi e più partecipati della città. ” Tutta la gente del nostro borgo, che è qui stasera a festeggiare con noi – spiega il rettore Silvio Quirico – si è meritata questa vittoria. La nostra affermazione di pochi anni fa non ci ha spento l’entusiasmo di cercare nuovamente di vincere il Palio”.

Fa visita il sindaco Maurizio Rasero, che porta i complimenti della città. “Nel vedere vincere un rione o un borgo della città, avrei preferito qualcuno che aspettava questo momento da più tempo – spiega –

Accompagnato dal Capitano del Palio, Michele Gandolfo, arriva anche il fantino vincitore, Giuseppe Zedde “Gingillo”: “Questo è un borgo che ha sempre creduto in me, e con il quale ho sempre lavorato bene. Il Palio è iniziato con una batteria molto difficile, si voleva partire ma c’erano due o tre cavalli girati. E’ importante mantenere la freddezza”

Il drappo di Silvio Volpato fa bella mostra di sé sul palco allestito davanti al popolo di San Lazzaro festante: si cena tutti insieme, menù improvvisato ma stasera non è certo il cibo che conta.