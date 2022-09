A San Damiano d’Asti un nuovo corso di recitazione

L’attore e regista Paolo Mazzini propone a San Damiano d’Asti un nuovo percorso formativo sulla recitazione per avvicinarsi al linguaggio teatrale sperimentando le proprie capacità espressive. Adatto sia per chi ha già avuto esperienze sia per non professionisti toccherà tutte le principali basi del mestiere; il corpo, la voce , le grandi tematiche da esplorare attraverso il movimento scenico, dizione per poi toccare esercizi di improvvisazione, movimento corporeo, creazione del personaggio con anche trucco e costumi e la recitazione cinematografica.

Il corso ha come obbiettivo quello di permettere ad appassionati o curiosi della recitazione di avvicinarsi a questo mondo, di mettersi in gioco e ti tastare con mano l’emozione del palco o più semplicemente quello di utilizzare l’esperienza della recitazione e le sue peculiarità nella vita di tutti i giorni o nel proprio lavoro specialmente per quelli dove il contatto con il pubblico e il corretto modo di porsi diventa determinante o ancora come metodo terapeutico per socializzare o superare la propria timidezza. Altro importante punto su cui si focalizzerà il corso è quello di cercare , in una società dominata dai social network, di ritrovare il piacere e la riscoperta di socializzare con gli altri.

Il corso si rivolge a un pubblico di diverse età senza particolari limiti, una volta la settimana per due ore (con orario variabile da definire tra le 18 e le 23), con una durata di 8 mesi, verosimilmente da metà ottobre ai primi di giugno ed avrà come epilogo una performance dal vivo in teatro per gli allievi!

Paolo Mazzini

Classe 1980, dal punto di vista attoriale ha all’attivo un percorso di formazione ricco e articolato, le cui tappe più significative sono costituite da una formazione presso la Scuola di Recitazione Sergio Tofano, . Segue un percorso di studio lungo e approfondito con altri maestri tra cui nello specifico Michael Margotta e Danny Lemmo, entrambi insegnanti e membri a vita dell’Actor’s Studio di New York o come il Maestro Giorgio Albertazzi, e Mauro Avogadro . A partire dal 2001 è sulla scena teatrale con ruoli in rappresentazioni d’impronta sia classica che contemporanea; oltre che sui set di diverse produzioni cinematografiche, come per esempio “Giallo” di Dario Argento o nell’ultimo film di Marco Bellocchio “Fai bei Sogni”. Numerose le partecipazioni in cortometraggi nazionali e internazionali ; fiction televisive, tra le quali: “Sospetti 3” , “Piloti”, “100 Vetrine”; ”Provaci ancora prof.” Nel 2009 ha ricevuto una menzione speciale al festival teatrale di Castrocaro. Nel 2012 debutta e lo ripropone nel 2016 lo spettacolo “Variazioni Enigmatiche” di Schmitt e “Improvvisamente l’estate scorsa” di Tenessee Wiliams ed esce la fortunata serie Mediaset per il web “In My Spip” dove interpreta il ruolo di Ramon. Gli ultimi lavori in ordine di tempo sono la partecipazione come protagonista nello spettacolo “Il ritratto di Doryan Grey” di Oscar Wilde diretto da Pino Strabioli , la partecipazione alla trasmissione “Ulisse” di Alberto Angela nel ruolo di Nicola II Romanov. Attualmente ha appena finito di girare la serie Sky “ Impero” con Giancarlo Giannini e per canale 5 “Masantonio” con Alessandro Preziosi e in un piccolo ruolo; sarà in scena a teatro con la commedia “Suore nella tempesta” diretta e interpretata dal comico di Zelig Alessandro Fullin in tourneè a partire da Novembre pe visitare importanti teatri italiani.

Per info: mail a paolo@paolomazzini.it Cell: 3358058601

Iscrizioni presso ufficio servizi sociali e biblioteca del comune