A San Damiano d’Asti l’arrivederci all’estate con una nuova edizione di “Sipario”

Per dare l’arrivederci all’estate San Damiano si trasforma in un teatro a cielo aperto: nel terzo fine settimana del Settembre Sandamianese è infatti in programma una nuova edizione di Sipario.

Artisti di strada, spettacoli teatrali, concerti, giochi e gli stand gastronomici con piatti golosi proposti dalle proloco Sandamianesi da accompagnare con un buon bicchiere di vino dell’Enoteca Regionale Colline Alfieri.

Nella locandina sotto il programma completo: