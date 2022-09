A Refrancore due giorni speciali con la San Dionigi Wacky Race 2022 con premi molto “green”

Il prossimo fine settimana, sabato 17 e domenica 18 settembre, a Refrancore è in programma una due giorni di motori con la San Dionigi Wacky Race 2022, valida come tappa del Campionato Country Cross Piemonte – Lombardia, organizzata da Proloco di Refrancore, Motoasi , Gierre Factory e FXP Team.

Non sarà solo una gara di motocross, ma un fine settimana rivolto a tutti quelli che amano muoversi all’aria aperta, a grandi e piccini.

La due giorni di divertimento all’aria aperta prevede tanti appuntamenti oltre alla competizione in sé: si inizia infatti il sabato dalle 15 con la pista aperta a tutti e la possibilità di prova del tracciato con noleggio di moto o e-bike. Anche i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo delle due ruote, con prove di minicross e mini moto con istruttore. Si potrà anche provare ad andare a cavallo.

Il pomeriggio proseguirà con le prove libere per la gara della domenica, Dj Set e cena sotto le stelle a cura della Pro Loco di Refrancore.

La domenica mattina, alle 7.30 si apriranno le iscrizioni, mentre il via alla gara sarà dato alle 9.30. Saranno presenti le categorie MX1- MX2, Quad, Sidecar e Moto d’epoca che si sfideranno sul tracciato ricavato tra i campi pianeggianti di Refrancore. Per concludere non mancherà il pranzo, a cura della Pro Loco.

Gli organizzatori hanno pensato quindi ad un vero e proprio evento rivolto a tutti per una due giorni davvero speciale in cui sarà anche presente un villaggio motoristico e di attività tipiche locali; funzionerà anche il servizio bar garantito dalla Pro Loco di Refrancore che ha pensato anche ad un risvolto green.

Sempre molto sensibile ai temi di sostenibilità ambientale, la Pro loco ha allestito in entrambi i giorni la raccolta differenziata, oltre alla possibilità di provare l’e-bike e i giri a cavallo, attività ad impatto ambientale zero. Ma non finisce qui. La vera novità a cui hanno pensato i giovani della Pro Loco è che i vincitori della Wacky Race riceveranno un premio green davvero innovativo: ad ognuno verrà donato un albero che sarà piantato nel territorio comunale di Refrancore, a testimoniare che motocross e sensibilità verso l’ambiente possono andare nella stessa direzione.

Per info profili instagram @san_dionigi_wacky race @prolocorefrancore o via whastapp Nicolò 327 8925425 Matteo 389 9070919.