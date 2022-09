A Matera la quinta edizione del Voce Spettacolo Film Festival

Si terrà a Matera la 5^ edizione del Voce Spettacolo Film Festival, in programma sabato 17 settembre, alle 21, presso il Cineteatro Guerrieri di Matera.

La rassegna cinematografica, ideata e diretta dall’attore materano Walter Nicoletti, è prodotta da Voce Spettacolo.

Il VSFF222 focalizza l’attenzione sulla scoperta di giovani talenti ed ha l’obiettivo di promuovere il lavoro di autori di cinema provenienti dall’Italia e dal resto del Mondo.

Numerose le celebrità nazionali ed internazionali che compongono la Giuria della kermesse, presieduta dal tre volte premio Oscar Jim Rygiel, Supervisore degli Effetti Speciali de Il Signore degli Anelli. Tra i membri anche Stephen Castor (Produttore, Visual Effects Spiderman: No Way Home), Jami Philbrick (Hollywood Critics Association, Moviefone), Peggy Marie (Satellite Awards, International Press Academy), Don Shanahan (Critics Choice Association, Chicago Indie Critics), Josè Alberto Hermosillo (FestivalinLA.com), Jason Kerin (Critico Cinematografico Statunitense), Nicola Timpone (Patron Marateale), Antonella Salvucci (Attrice, Presentatrice), Lorella Ridenti (Direttrice Settimanale Voi, Ora, Lei Style), Francesca Piggianelli (Romarteventi Cinecittà), Francesco Fiumarella (Autore e Direttore Artistico Premio Vincenzo Crocitti), Tommaso Martinelli (Giornalista, Autore Tv), Valeria Altobelli (Presentatrice, Cantante), Cinzia Diddi (Stilista), Berta Corvi (My Smart Ecole), Silvia Silvestri (Giornalista), Danilo Leo Lazzarini (Consulente storico Ben Hur), Jeannine Marie Guillard (Giornalista New York), Joanna Longawa (Giornalista Polonia) e Manuela Donghi (Giornalista)

Sono suddivisi in sei sezioni i film, documentari, cortometraggi, webseries, videoclip e drone video pervenuti per la 5^ edizione del Voce Spettacolo Film Festival da Stati Uniti, Canada, Francia, Messico, Giappone, Cina, Malta, Italia e Australia. Un risultato straordinario che premia la qualità di una iniziativa internazionale dedicata alla relazione tra Cinema e Cultura, alla contaminazione tra differenti linguaggi espressivi e creativi per raccontare la settima arte.

Per questa 5^ edizione non mancano sorprese, a partire dalla partnership tra il Voce Spettacolo Film Festival con la rivista d’intrattenimento hollywoodiana Hollywood Newsweek e con i Celebrity Film Awards, l’evento internazionale che celebra l’industria cinematografica e i migliori film e artisti della stagione e che si inserisce nella celebre Award Season, la stagione dei premi della settima arte. La giuria dei CFA è composta da professionisti del settore, facenti parte delle più celebri organizzazioni di cinema al mondo: Hollywood Critics Association, Critics Choice Awards, Chicago Indie Critics, Satellite Awards, Seattle Film Critics Society, Online Film Critics Society, Online Film and Television Association.

Sabato 17 settembre alle 21:00 presso il Cineteatro Guerrieri di Matera prevista la proiezione speciale del pluripremiato cortometraggio Red Market di Walter Nicoletti, vincitore come miglior film drammatico ai New York Cinematography Awards e che vede l’attore materano premiato ad Hollywood agli Actors Awards e ai Los Angeles Cinematography Awards come miglior attore non protagonista. Si chiude il sipario con la cerimonia di premiazione. Ingresso Gratuito.