A Isola d’Asti grande interesse per l’incontro dedicato alla ricerca del lavoro

Sabato 10 settembre un gruppo di cittadini ha partecipato ad un incontro dedicato alla ricerca del lavoro accogliendo l’invito del Sindaco di Isola d’Asti, Michael Vitello.

Presso la sala consiliare del Comune di Isola d’Asti alcune operatrici del Centro per l’Impiego di Asti, Agenzia Piemonte Lavoro – Regione Piemonte (fra cui Simona Graziano, isolana d’origine) hanno messo a disposizione del pubblico presente dati ed informazioni su offerte di lavoro e modalità di candidatura così come la possibilità di prenotare un appuntamento per un colloquio individuale di approfondimento sempre legato alla ricerca del lavoro.

E’ stata un’occasione – ripetibile su richiesta di altri Sindaci – in cui i Servizi pubblici per l’impiego, che lavorano in rete con le agenzie private, sono usciti fisicamente dagli uffici di Corso Dante per affiancare persone in cerca di lavoro o che manifestano l’intenzione di migliorare la propria condizione lavorativa.

Nella sua introduzione il Sindaco Vitello ha infatti affermato che “queste occasioni sono molto importanti per il territorio, perché le istituzioni vanno verso il cittadino, incontrano le varie necessità, in modo che nessuno venga discriminato o lasciato indietro” e ha ringraziato APL_Centro per l’Impiego di Asti per la disponibilità dimostrata.