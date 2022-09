A Costigliole d’Asti la presentazione del libro “La Regina degli Achei”

Sabato 24 settembre alle 17 presso il prestigioso SpazioArte LaRocca casa Prunotto, in Via Provale 11 a Costigliole d’Asti è in programma la presentazione del libro “La Regina degli Achei” di Claudia Villero – Argonauta Edizioni, romanzo che racconta il mito greco “al femminile”:

Protagonista de “La regina degli Achei” è Clitemnestra, donna forte e fragile, figlia e sorella, moglie e madre, amante tenera e spietata. Clitemnestra in quest’opera emerge in tutta la sua singolarità: sposa di Agamennone, il più potente tra i principi achei, regina di un popolo immortalato dai versi di Omero, dotata di una straordinaria sensibilità e di un’indomabile intelligenza.

“La regina degli Achei” fa parte della trilogia “Essere donne al tempo degli eroi” in cui Claudia Villero racconterà anche di Andromaca e Penelope. Infatti, nella primavera del 2023 vedrà l’uscita il secondo romanzo, “Regina e prigioniera” e nell’autunno 2023 “La tessitrice di inganni”.