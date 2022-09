A cosa serve la marcatura industriale nel settore automobilistico?

L’industria automobilistica è una delle più floride del nostro territorio. Proprio in questo comparto si fa affidamento in misura consistente sulla marcatura industriale, che ha lo scopo di garantire non solo la tracciabilità dei prodotti, ma anche la qualità e un controllo accurato. I componenti delle autovetture, ma anche delle moto, dei camion e di altri veicoli, possono essere marcati a micropunti, con il laser o con altre tecniche: esistono, per esempio, i sistemi elettrolitici. Le aziende che si occupano di marcatura, come per esempio Automator International, sono in grado di marcare le superfici evitando di alterare o danneggiare le caratteristiche dei materiali. È fondamentale, infatti, fare in modo che la marcatura non abbia alcun impatto dal punto di vista strutturale. La marcatura laser è uno dei sistemi più affidabili anche perché si contraddistingue per una notevole flessibilità di applicazione e uso: è adatta a leghe di acciaio, materie plastiche e metalli rivestiti.

Perché c’è bisogno della marcatura industriale

In primo luogo la marcatura dei componenti automobilistici è essenziale per assicurare la loro conformità alle norme italiane e internazionali. Infatti, le aziende che producono veicoli sono tenute a marcare i telai usando il cosiddetto VIN number, che è un particolare numero di identificazione che fornisce diverse informazioni che approfondiremo in seguito. Altri componenti, come i motori, vanno contrassegnati con una codifica ad hoc. Ma ci sono altre ragioni per le quali la marcatura industriale viene impiegata in ambito automobilistico: per esempio per proteggersi dalla contraffazione, che in questo settore è un problema molto più grave e diffuso di quel che si possa immaginare. Se i componenti vengono contrassegnati con tecnologie avanzate, infatti, può essere assicurata la loro originalità.

Marcatura: una questione (anche) di marketing

Ci sono anche ragioni di marketing, e quindi di brand, alla base della scelta della marcatura industriale. Tutti i componenti di un veicolo devono indicare il nome del produttore: si pensi, per esempio, ai cristalli, alle testate o agli pneumatici. La marcatura aiuta anche a rendere i componenti unici: il settore automobilistico, in effetti, è uno di quelli in cui la personalizzazione sta diventando sempre più importante, e ciò è vero nello specifico per le pelli e per i seggiolini. Via libera, quindi, ai dati personalizzati, che servono soprattutto per le edizioni limitate e per le sezioni speciali.

I benefici offerti dalla marcatura nel mondo automotive

In molti casi, uno degli effetti della marcatura nel settore automobilistico è rappresentato da un risultato estetico più gradevole e apprezzabile. Con la marcatura industriale, i prodotti risultano più belli: si tratta di un aspetto di assoluta importanza per parecchi componenti, come le radiche, i pomelli delle marce, i gruppi ottici e i volanti. Sembrano dettagli di scarsa importanza e, invece, rivestono un valore fondamentale. Insomma, la marcatura abbina funzionalità, estetica e conformità alle norme: è utile per fornire informazioni che riguardano, per esempio, l’uso del prodotto, le dimensioni e il materiale; ma può servire, più semplicemente, per fare in modo che un componente possa essere utilizzato, come avviene quando a essere marcate sono le tolleranze dei pistoni o le tacche. I dischi dei freni, per esempio, riportano il minimo spessore di utilizzo. Le leggi in vigore e i mercati, infine, impongono dei vincoli ben precisi a proposito della garanzia. È indispensabile contrassegnare le informazioni necessarie per la garanzia, come per esempio il nome del prodotto, il numero di serie e la data di vendita, che devono essere presenti sulla superficie e risultare indelebili.

VIN: Vehicle Identification Number

Ogni componente di un veicolo deve essere marcato: Per esempio per il telaio si richiede la marcatura di un particolare numero di identificazione, il già citato VIN Number, grazie a cui è possibile conoscere in maniera immediata i vari dati che riguardano la produzione: l’anno di produzione, le dimensioni del motore, il marchio, il nome del produttore e il luogo in cui si trova lo stabilimento. VIN è l’acronimo di Vehicle Identification Number, a contrassegnare il fatto che si tratta di un identificativo univoco. L’assegnazione del numero avviene in funzione dello standard ISO 3779 – 1983, che è quello a cui devono fare riferimento i produttori di tutto il mondo. Così, il VIN Number può essere interpretato in maniera omogenea in tutto il mondo. Il VIN Number è formato da tre elementi: tre lettere che servono a identificare la casa produttrice del veicolo; sei caratteri (numeri e lettere) che danno informazioni relative al modello; altri otto caratteri che indicano l’anno e lo stabilimento di produzione.