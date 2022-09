A Cocconato tre giorni di eventi con la Festa Patronale

Inizia oggi, venerdì 9 settembre, la festa patronale di Cocconato.

Ecco il ricco programma.

Alle ore 22:00 l’appuntamento è al campo sportivo di Montecapra per il Summer End Party, serata discoteca con special guest Carolina Marquez e Bismark & Mad Bob. All’interno sarà possibile consumare cocktail, birra e panini.

Il 10 settembre, a partire dalle 20:00, si terrà in Piazza Cavour il “Cocco… Food Wine & Music“. La Pro Loco, in collaborazione con i ristoratori locali e il Consorzio Riviera del Monferrato, propone una selezione di piatti da degustare nella cornice di Piazza Cavour, accompagnati da musica dal vivo e, a seguire da DJ Matthew.

L’11 settembre, sempre dalle ore 20:00, al Cortile del Collegio sarà la volta del “Tutti a cena Qui Nè“, la cena con sottofondo musicale in ricordo di Peppone.

Ma le proposte non finiscono qua. L’ufficio turistico proporrà, nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre, il “Cocconato in tour” con ritrovo in Piazza Cavour alle ore 16:30. Domenica 12 settembre, dalle ore 16:00, il Teatro Family organizza “Dudù nella preistoria” con la partecipazione di Shinya Murayama, testo e regia di Silvia Priori.

Per info e prenotazioni: 0141 600 076