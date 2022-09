A Castiglione Tinella via a “Verrà scalza”, prima edizione della Giornata di festa dedicata alla poesia delle nostre colline

Il Comune di Castiglione Tinella in collaborazione con l’Associazione turistico-culturale Contessa di Castiglione e la Bottega del vino Moscato, propone la prima edizione della giornata dedicata alla poesia delle nostre colline, alle loro donne e alla bellezza del parco letterario “Versi in Vigna” in modalità “secret rural experience”: l’uva Moscato ha tutta la dolcezza del mondo, tutta la bellezza delle donne di queste colline, disegnate dalla forza e dalla sensualità, che sanno poco del riposo, che avanzano svelte nel filare e sognanti nelle danze di ogni estate: è questo ciò che celebrano i versi di questa poesia, visibile percorrendo il sentiero rosso e quello giallo.

Domenica 18 settembre si accoglierà il pubblico con un secret event: una festa della vendemmia aperta a tutti coloro che vogliono conoscere e ammirare più da vicino le nostre colline. Non mancheranno momenti della tradizione con fotografie tra le vigne dell’azienda agricola “La Morandina”, fino alla Panchina gigante del Moscato #191 ai Manzotti, e lungo le vie del centro storico, per celebrare il verso di Lorenzo Dulevant che dà il titolo alla giornata.

Il programma prevede nella mattina la “Festa della Vendemmia” a cura dell’Associazione turistico-culturale Contessa di Castiglione e della Bottega del Vino Moscato: alle ore 9.30 il ritrovo è alla Ninfa di Langa, l’opera in ceramica raku di Manuela Incorvaia sulla collina Brosia, SP51 a Castiglione Tinella, nei pressi della vigna (posizione con QR code) con abbigliamento comodo e a tema “vendemmia” (jeans al ginocchio, camicia larga, t-shirt e cappellini di paglia o con visiera); alle ore 10, descrizione delle fasi della vendemmia di uva Moscato, e a seguire si assisterà alla vendemmia degli ultimi filari e alla pigiatura delle uve da “rapulè”.

Dopo la pigiatura, passeggiata di 2,3 Km fino alla Panchina gigante del Moscato ai Manzotti, nei pressi del verso che dà il titolo alla giornata: ci sarà la possibilità di fare fotografie instagrammabili per condividere, come vuole la tradizione, l’allegria e la festa della vendemmia. Brindisi a cura della Bottega del vino Moscato alla Panchina gigante e ritorno alle auto sullo stesso percorso dell’andata.

Alle ore 12 rientro libero con i propri mezzi verso Castiglione Tinella, appuntamento in piazza XX Settembre per raggiungere insieme i luoghi più caratteristici del centro storico; qui sarà proposta un’esperienza degustativa come da tradizione, che comprende: rapa d’uva, soma d’aj, Contessine alla nocciola e un calice di vino Moscato.

La partecipazione all’evento è gratuita. Il programma della mattinata verrà annullato in caso di maltempo.

Pranzo libero con possibilità di prenotare all’Osteria Verderame o all’Agriturismo San Martino.

Info: tel. 329.0494380

Nel pomeriggio si svolgerà l’evento organizzato da “Il Bazar le cose belle”, boutique e merceria di piazza XX Settembre 12 a Castiglione Tinella, con laboratorio interno di sartoria e maglieria. Oltre alla nuovissima linea sartoriale “punto 408”, in occasione di “Verrà Scalza” il Bazar propone un programma a tema: dalle ore 15 presentazione della nuova collezione “Verrà Scalza”, pensata per la donna che ama capi che la fanno sentire sempre in armonia con la natura e con i colori delle stagioni. Leitmotiv del pomeriggio: “Indossa la collezione “Verrà Scalza” e libera la tua energia!”

A seguire sfilata fotografica tra le vie del centro storico di Castiglione Tinella, per ammirare gli scorci più caratteristici del borgo.

Partners della giornata: Bottega del Vino Moscato, Associazione turistico culturale Contessa di Castiglione,

Albergo Castiglione Langhe, Ceramiche Manuela Incorvaia, Cantina La Morandina, Osteria Verderame, Il Bazar le Cose Belle – abbigliamento e boutique sartoriale, Benessere in Langa di Virginia Storniolo, Cantina Ca’ Richeta.