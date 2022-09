A Castiglione Tinella va in scena il “Festival Cantieri Aperti”

A Bruno Penna, sindaco di Castiglione Tinella, piace chiamarlo così, il Festival Cantieri Aperti: l’allestimento sulla scena castiglionese di un lungo programma di lavori e interventi che ormai da diversi mesi interessano il territorio, che animano ogni giornata del paese sotto gli occhi dei cittadini e che si svilupperanno fino alla fine di questo anno.

Si è iniziato con la posa dei cavi per la fibra ottica da parte di Open Fiber, destinata a portare la connessione veloce in paese; si è continuato con la sistemazione del sito che accoglie il magazzino comunale con fondi statali per circa 100.000 euro; poi l’importante intervento di posa della pavimentazione di lastre in pietra di Luserna nelle vie del centro storico: un progetto da 85.000 euro anche questo finanziato con contributi statali, per eliminare barriere architettoniche, permettere un migliore passeggio e abbellire le antiche vie.

Oltre alle nuove tre telecamere installate in piazza e al cimitero con fondi comunali per 15.000 euro, grazie a un contributo regionale si è potuto anche riammodernare tecnologicamente la biblioteca, che adesso ha nuovi strumenti per la gestione delle attività e per l’organizzazione di eventi.

Realizzati a inizio estate anche dei nuovi loculi al cimitero, con una spesa di circa 35.000 euro a carico del Comune, mentre ora è in corso l’intervento all’edificio scolastico: un pacchetto di lavori da 160.000 euro per rifare la tinteggiatura completa interna ed esterna, oltre alla sistemazione del tetto e a una azione di cappotto. Sono in partenza invece i lavori all’edificio del palazzo comunale che valgono 120.000 euro, per la revisione degli impianti e interventi vari rivolti all’efficientamento energetico, e tra pochi giorni partiranno i lavori di ristrutturazione della scalinata storica e anche l’importante revisione dell’illuminazione pubblica: in quest’ultimo caso, con un finanziamento di oltre 53.000 euro dalla Regione Piemonte e un cofinanziamento di circa 11.000 euro da parte del Comune, si effettuerà la sostituzione delle attuali luci pubbliche con quelle a led, permettendo così un importante risparmio energetico, davvero necessario in questo periodo di super bollette.

In questo stesso mese è prevista la rivisitazione e la sostituzione del verde pubblico in paese: saranno sostituite tutte le piante in vaso distribuite sulla piazza e nelle vie, oltre alla piantumazione di nuove varietà nelle aree verdi, per una nuova definizione ornamentale. A ottobre infine partiranno i lavori destinati alla realizzazione dell’area verde in frazione Balbi accanto al nuovo campo sportivo che a sua volta verrà completato: da qui partirà un nuovo sentiero naturalistico dedicato in particolare alle famiglie e ai bambini, ispirato al personaggio della contessa di Castiglione: un progetto finanziato per 78.000 euro dal GAL Langhe Roero Leader. Il lungo programma di lavori di quest’anno si chiuderà con un pacchetto di nuovi asfalti distribuito nel concentrico e nelle frazioni per una spesa di 60.000 euro da fondi statali e comunali.