A Castelnuovo Belbo la camminata enogastronomica notturna “Tra i filari”

Sabato 10 settembre, dalle 19.30 in frazione Gallinara (su maps via Canetta a Castelnuovo Belbo) prenderà il via la camminata enogastronomica notturna “Tra i filari” caratterizzata da punti di ristoro e musica giunta alla quinta edizione.

Un percorso di 4 km, tra andata e ritorno, adatto a tutti, nel territorio riconosciuto come buffer zone del 50° sito Unesco. Alla partenza vengono consegnate dei gettoni del valore di 1 euro da utilizzare per acquistare piatti o bevande nei vari punti di sosta.

Il percorso tra i vigneti sarà illuminato da candele e fiaccole in modo da rendere molto più affascinante l’attraversamento di filari, strade interpoderali e campi seminati. L’ evento, promosso dalla proloco in collaborazione con l’amministrazione comunale è giunto alla quinta edizione, coinvolgendo varie attività locali che faranno assaporare i propri piatti. Info Pro Loco 3476489004 – 3473805200, eventicastelnuovobelbo@gmail.com 3473805200