A Castagnole Monferrato sabato lo spettacolo itinerante con degustazioni “La via del Ruchè”

Il 1° ottobre a Castagnole Monferrato, presso la Tenuta Mercantile, si terrà l’evento “La Via del Ruchè”, uno spettacolo itinerante che sorprenderà il pubblico con un’innovativa fusione di arti coreutiche, musicali e produzione locale. Il percorso, suddiviso in cinque tappe, vedrà l’esibizione dal vivo di artisti, alternati a piacevoli momenti di degustazione del pregiato Ruché in una location suggestiva del Monferrato.

Danzatrici: Irene Casarini, Rebecca Beltrame, Elisa Marci, Linda De Angelis, Giulia Sajeva, Elena Rodilosso

Coreografie di Michela Tartaglia

Duo Syrinx: Gabriele La Venia (flauto traverso) e Karen Minihan (danzatrice)

Arpista: Irene Zanghì

Info Spettacolo

01 Ottobre 2022

Orari: 18:00 con repliche ogni 15 min

Tenuta La Mercantile, Castagnole Monferrato

Per info e prenotazioni scrivere all’email vignaleindanza@gmail.com o chiamando il numero +393385877935

Vignale in Danza

Questo festival ha lo scopo di offrire l’opportunità a ballerini/e di mettersi in mostra e di potersi formare sotto il punto di vista tecnico grazie all’aiuto di coreografi, direttori artistici e ballerini di fama internazionale; è un’esperienza che la direzione artistica, guidata dalla prof.ssa Michela Maggiolo, consiglia soprattutto ai ragazzi visto che in particolar modo i giovani hanno sofferto delle privazioni di aggregazioni e interazione sociale, anche nell’ambito artistico; le iscrizioni sono aperte a tutti coloro che hanno un’età superiore ai 12 anni e hanno alle spalle almeno 3 anni di studio della danza. Il nome di Vignale è spesso accostato al mondo della danza: sin dal 1978 questo borgo ha ospitato numerosi festival che hanno portato in paese artisti di caratura mondiale. La mostra si colloca come un chiaro strumento di connessione tra spettacoli, formazione dei giovani e prodotti del territorio, infatti oltre al mondo della danza, il paese, immerso nelle colline del Monferrato, è noto anche per la produzione del Ruchè: questo vino, rosso e a bacca scura, viene prodotto quasi esclusivamente nelle zone monferrine, in particolar modo a Castagnole dove è in programma l’evento “Le vie del Ruchè”, in base alla tipologia di vitigno e al diverso trattamento all’interno delle aziende vinicole, assume un gusto amarognolo verso la fine della degustazione che lascia la bocca asciutta in seguito all’assaggio.