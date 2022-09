A Calosso ritorna la Fiera del Rapulé: ecco cosa si potrà gustare e come si potrà accedere

Dal 14 al 16 ottobre a Calosso ritorna la storica Fiera del Rapulè, giunta alla sua 22a edizione.

Nel centro storico del paese, per tre giorni si potranno gustare i piatti tipici della tradizionale locale, accompagnati dai vini che nascono dalle colline circostanti, dai paesaggi vitivinicoli Patrimonio dell’Umanità Unesco, e si potranno visitare i “Crotin”, le antiche cantine scavate nel tufo.

L’evento inizierà venerdì 14 ottobre con il taglio del nastro e l’inaugurazione alle 18,30, dalle 19.30 la fiera aprirà le sue porte, fino alle 24. Si prosegue sabato 15 ottobre, dalle 17.30 alle 24, e domenica per tutta la giornata con il mercatino del Rapulè gli stand gastronomici aperti dalle 11 alle 16.

La formula dell’edizione 2022 prevede l’accesso libero al venerdì sera mentre per il sabato e la domenica si potrà accedere solo se in possesso dei biglietti acquistati preventivamente online.

A partire da sabato 1 ottobre sarà possibile acquistare i ticket per garantirsi il posto. Il costo del ticket è di 25 euro a persona e comprende l’accesso alla manifestazione, l’accesso ai crotin, la tasca con calice per la degustazione e 20 crotin, la “moneta” ufficiale utilizzabile per l’acquisto dei piatti, l’acquisto delle degustazioni vino e l’acquisto delle bottiglie all’uscita del percorso. I posti del sabato e della domenica sono a numero chiuso, per cui tenetevi pronti e da sabato 1 ottobre correte sul sito www.fieradelrapule.it per garantirvi la possibilità di partecipare a questo evento che richiama un momento particolare della vita contadina.

La manifestazione si ispira infatti all’antica tradizione della vendemmia dei grappoli tardivi, i Rapulin ‘d San Martin.

In attesa dell’apertura delle vendite dei ticket si può già consultare la mappa con il ricco menù della tre giorni: solo a leggere viene l’acquolina in bocca!