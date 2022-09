A Calamandrana conversazione con lo scrittore Sergio Grea

Mercoledì 28 settembre ore 20,30 alla Biblioteca di Calamandrana, (ex stazione ferroviaria), conversazione con lo scrittore Sergio Grea, che presenterà il suo ultimo libro “La duna delle iene”. Modera l’incontro la giornalista Enrica Cerrato.

Grea (spesso nell’Astigiano nella sua casa di San Marzano), è già stato graditissimo ospite della Biblioteca dove aveva presentato “Saigon addio” vicenda ambientata nelle ultime giornate della guerra del Vietnam, di cui ebbe esperienza personale. Allo stesso modo, la vita vissuta e la parte romanzata, si mescolano nel nuovo libro ambientato tra Aden e Gibuti, nel 1967, quando tramontò il colonialismo inglese e francese nell’area del Corno d’Africa.

La serata è organizzata da Biblioteca, Comune e associazione “Le colline della cultura”. Sergio Grea, laureato in Economia a Genova, con master alla Stanford University di Palo Alto e alla Manchester businnes school, è stato dirigente ai vertici di varie società del gruppo Shell, ricoprendo incarichi all’estero. In seguito è stato amministratore delegato della Dipharma e docente all’Ateneo genovese. Al lavoro ha sempre unito la passione per la scrittura ed è autore di una quarantina di romanzi in cui intreccia momenti di attualità storica con trame a sfondo giallo.