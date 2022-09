Continuano oggi le previsite per rioni, borghi e comuni. Ecco come lavora l’equipe veterinaria del Palio (video)

Si concluderanno oggi, al centro equestre il Capricorno di Castell’Alfero, le visite veterinarie per i cavalli che correranno il Palio domenica in piazza Alfieri. Ieri sono state tre le esclusioni: Calliope da Clodia (Nizza), Sultano (San Marzanotto) e Zodiaca (San Silvestro).

Non avendo altri cavalli, San Silvestro dovrà portare un altro mezzosangue all’esame dell’equipe veterinaria presieduta dal professor Fulvio Brusa.

Durante le visite di ieri pomeriggio, abbiamo chiesto al Capitano del Palio, Michele Gandolfo e al presidente della Commissione Veterinaria Fulvio Brusa come si svolgono queste visite, fondamentali per la sicurezza dei cavalli durante la corsa del Palio.

Ecco il calendario delle visite previste nella giornata di oggi:

Ore 8 San Martino San Rocco

Ore 9 Torretta

Ore 10 San Pietro

Ore 11 Viatosto

Ore 12 Tanaro

Ore 14 San Lazzaro

Ore 15 Don Bosco

Ore 16 Santa Caterina

Ore 17 Baldichieri

Ore 18 Cattedrale