Wake Up 22, ad Alba la chiusura del festival con il live show di J-Ax

Dopo la Notte Bianca di Alba, chiude in bellezza il WkUP 22, storico festival organizzato dall’associazione Wake Up con il contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC e Fondazione CRT.

Sabato 3 settembre, presso il Jungle (Caveau Summer Club) di San Cassiano, ad animare l’ultima data sarà il rapper, cantautore e produttore discografico J-Ax, che porterà ad Alba il suo Club Tour 2022, per l’unico appuntamento previsto in Piemonte.

“Wake up è il festival di musica dance, elettronica e pop che dal 2016 esplora nuovi trend attraverso la sperimentazione e l’innovazione. Particolare interesse è dedicato alle ultime tendenze generazionali legate ai nuovi linguaggi media, social e video – commenta il presidente dell’associazione, Graziano Gabbio –. Quest’anno, per la prima volta siamo usciti dallo storico hub di Mondovicino, aprendo a un’offerta più completa sul territorio, con 3 date ad Asti in collaborazione con il Comune: sul palco sono saliti Rhove e Rondo da Sosa, nei due appuntamenti rivolti a un pubblico molto giovane, con un’escursione nel mondo della cultura attraverso il concerto mistico dedicato a Franco Battiato, con l’esibizione di Simone Cristicchi e Amara. Per il gran finale, dopo la data del tour di Shiva a luglio e l’evento organizzato in collaborazione con la Città di Alba e il live show di Boro Boro nell’ambito della Notte Bianca, siamo felici di chiudere il festival nella nostra città, con un artista straordinario, dalla carriera trentennale, apprezzato trasversalmente da generazioni diverse”.

Fresco cinquantenne, J-Ax (pseudonimo di Alessandro Aleotti) non ha bisogno di presentazioni: fondatore del duo hip hop Articolo 31 nei primi anni Novanta, da allora è protagonista della scena musicale italiana, potendo vantare 8 album da solista e altrettanti in coppia (7 insieme a DJ Jad per gli Articolo 31 e uno con Neffa per il progetto “Due di Picche”), oltre a numerose collaborazioni con i maggiori artisti italiani e non solo.

L’apertura del locale è prevista per le ore 22, con il live show che prenderà il via intorno alla mezzanotte. Le prevendite sono attive su Ciao Tickets (www.ciaotickets.com), oltre che nei punti vendita autorizzati di Alba (Radio Guido), Asti (libreria Alberi d’acqua) e Cuneo (Muzak dischi).

Per info e tavoli: 3349224626.