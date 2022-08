“Voci di Notte”: a Villamiroglio una serata-evento e premiazioni concorsi

L’Associazione ECHORAMA A.P.S. organizza “Voci di Notte”, serata-evento di Parole, Musica e Arte in cortile, che si svolgerà Sabato 27 Agosto 2022 dalle ore 21:00 a Villamiroglio (AL).

“Voci di Notte” è una serata di letture di poesie e racconti, musiche e proiezione video sul tema “Bellezza”.

Durante la serata-evento “Voci di Notte” saranno letti i migliori racconti e poesie premiati nell’8° Concorso Letterario “Voci di Notte”, con la partecipazione dell’attore/regista Giacomo Capra.

Alle letture si alterneranno la proiezione dei migliori video brevi premiati nel 2° Video Contest “Voci di Notte” e brani musicali curati dai Musicisti del Monferrato, formazione acustica composta dalla cantante dei VeeGees Vanessa Grosso e dai musicisti monferrini Giorgio Allara, Claudio Brusasca e Pierfelice Scagliotti.

Nel corso della serata saranno premiate le opere vincitrici e segnalate dei concorsi “Voci di Notte – Bellezza”, e sarà presentata l’antologia dei concorsi.

Al termine rinfresco. Ingresso gratuito. La serata si svolgerà presso il cortile interno della sede legale dell’Associazione, in Via Principe 3/5 a Villamiroglio, in frazione Vallegioliti.

In caso di maltempo l’evento si svolgerà al chiuso.

Durante la serata sarà attiva una raccolta fondi in favore di UNITED24, a sostegno della popolazione dell’Ucraina.

Tutte le info su programma e location nel sito www.vocidinotte.it o vocidinotte@hotmail.com