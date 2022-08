Visite veterinarie per i cavalli che correranno Palio di Asti: ecco il calendario

A partire da mercoledì 31 agosto prenderanno il via le visite veterinarie al Centro Equestre Capricorno di Castell’Alfero, importante step in vista del Palio del 4 settembre. L’equipe veterinaria, guidata dal Dottor Fulvio Brusa, sottoporrà ad accurati controlli tutti i cavalli presentati dai 21 Borghi, Rioni e Conuni astigiani. Ricordiamo, inoltre, che alle visite potranno essere presentati soltanto i cavalli che, dopo aver preso parte alle prove d’addestramento allo stadio, sono stati ammessi alle stesse visite. L’ordine di presentazione alle visite è identico rispetto a quello di ingresso in piazza del corteo storico, con l’unica differenza che il comune di Baldicheri, vincitore del Palio dei comuni del 2019, chiuderà il calendario insieme al rione Cattedrale.

Mercoledì 31 agosto

Ore 8 Castell’Alfero

Ore 9 San Damiano

Ore 10 Montechiaro

Ore 11 Nizza

Ore 12 Canelli

Ore 14 Moncalvo

Ore 15 San Secondo

Ore 16 San Marzanotto

Ore 17 Santa Maria Nuova

Ore 18 San Paolo

Ore 19 San Silvestro

Giovedì 1° settembre

Ore 8 San Martino San Rocco

Ore 9 Torretta

Ore 10 San Pietro

Ore 11 Viatosto

Ore 12 Tanaro

Ore 14 San Lazzaro

Ore 15 Don Bosco

Ore 16 Santa Caterina

Ore 17 Baldichieri

Ore 18 Cattedrale