Visita del cardinale Giovanni Lajolo alla Casa di Riposo di Castiglione Tinella

Sua Eminenza, il Cardinale Giovanni Lajolo, nella giornata di ieri martedì 23 agosto, ha fatto visita, come ogni anno, alla Casa di Riposo Sant’t Andrea di Castiglione Tinella e con don Domenico Giacosa ha celebrato la Santa Messa per gli ospiti e per il personale della struttura.

“L’amicizia di Sua Eminenza ci rincuora in questo interminabile periodo di pandemia e ci ha detto di avere pazienza, raccontandoci una massima dei romani: perchè bisogna portare tanta pazienza? …Perchè poca non è abbastanza e allora avanti con la pazienza e la speranza di poterci lasciare presto alle spalle questo lungo periodo di incertezza e sofferenza”commentano dalla struttura.

Tra gli ospiti anche la 107enne Margherita Bain che invoca nelle sue preghiere quotidiane la Madonna. Nell’immagine che segue, mandata dalla residenza S. Andrea, il disegno stilizzato della Mamma Celeste, che con il suo manto avvolge e protegge gli anzianie e le strutture dal Covid 19.