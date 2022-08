Vino, sport, teatro e bagna frèida: arriva il Settembre Villafranchese

Le eccellenze sportive locali e quelle dell’enologia astigiana si preparano a essere premiate al Settembre Villafranchese: l’appuntamento è da giovedì 1 a martedì 6 nel centro storico.

La macchina organizzativa del Comune, che promuove la manifestazione, si è da tempo messa in moto. Spiega il sindaco Anna Macchia: “Abbiamo recuperato dalla tradizione la festa, rinnovandola nel programma, coinvolgendo le associazioni del territorio, mettendo in vetrina gli eventi di punta come Vininvilla, il concorso enologico nazionale che premierà i produttori selezionati a luglio, quando si sottoposero agli assaggi 183 campioni di vino di 70 cantine con vigneti nell’Astigiano: una bella prova di partecipazione”.

I primi riconoscimenti della manifestazione andranno ai migliori sportivi di quest’anno: giovedì 1° settembre, alle 18.30 nella Sala consiliare del Municipio, verranno premiati Carla Casamassima, campionessa italiana Under 13 con la Juventus, la karateca Carlotta Montebello (Cadetti), il ciclista di mountain bike Stefano Goria, la squadra di calcio della Pro Villafranca approdata al campionato di Eccellenza e quella Under 13 di pallavolo della Pgs Stella Maris. A seguire cena nell’area degli impianti sportivi.

Venerdì 2, alle 18 in Sala consiliare, saranno consegnati i riconoscimenti ai produttori vincitori del 13° concorso Vininvilla: per il miglior vino rosso, Cascina Carlot di Mo Claudio (Coazzolo) con Pianàs, Grignolino d’Asti doc; per il miglior vino bianco La Montagnetta di Domenico Capello (Roatto) con “A-Stim”, Piemonte doc Viognier; per gli spumanti e aromatici Scagliola Giacomo e figli (Canelli) con Moscato d’Asti docg.

Altri riconoscimenti: per Vininvilla bio, Rovero F.lli (San Marzanotto d’Asti) con “Rouvè”, Barbera d’Asti docg Superiore. Eccellenza Piemonte (vini fuori concorso): Terre dei Santi (Castelnuovo Don Bosco) con Freisa di Chieri doc Frizzante; Ridaroca (San Damiano) con Roero docg; Cascina Ciapat (Montaldo Roero) con Roero docg. Premio Consumatori “Roberto Guazzo”: Giulio Cocchi Spumanti (Cocconato) con Totocorde, Alta Langa docg Brut (commissione donne); Cascina Perfumo (Nizza Monferrato) con Athena, Barbera d’Asti docg (commissione uomini).

Al termine delle premiazioni si terrà l’inaugurazione della Mostra Mercato, con 134 vini selezionati in degustazione (Sala Virano), cui seguirà, alle 19.30, la Cena di gala. Tra i piatti serviti sarà protagonista la bagna frèida, versione estiva con verdure della bagna cauda; ricetta che Villafranca ha riscoperto e fatto rinascere attingendo dal Codice della Cucina Autentica del gastronomo Giovanni Goria.

Lo stesso piatto, insieme ad altre specialità tipiche, verrà riproposto negli stand della Notte Viola (ancora protagonisti i vini doc e docg di Vininvilla), a cura della Pro loco, sabato 3 a partire dalle 19.30. Ad accompagnare la cena, intrattenimenti musicali. Lunedì 5 letture, sotto i portici comunali, a cura della Biblioteca Civica (alle 16.30). Alle 19.30 i volontari dell’Oratorio serviranno pizza e crêpes, mentre i ragazzi che lo frequentano saranno protagonisti dello spettacolo che seguirà.

Il teatro chiuderà il Settembre Villafranchese, insieme alla Mostra Mercato, martedì 6: dopo l’applaudito debutto dei mesi scorsi, tornerà in scena “Personaggi in cerca di Oscar” nato dal laboratorio teatrale di Mario Lisanti promosso dal Comune. Un’esperienza che ha appassionato i partecipanti, pronti adesso a sottoporsi nuovamente al gradimento del pubblico. Ingresso libero.

Il programma completo della manifestazione è su www.comune.villafrancadasti.at.it/it

Nella foto: i portici del Comune allestiti per i commensali