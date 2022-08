Vincitori Concorso letterario “Voci di Notte – Bellezza”

Sono stati annunciati Sabato 28 agosto i vincitori dell’8° Concorso letterario per opere inedite e del 2° Video Contest “Voci di Notte”, indetti dall’Associazione ECHORAMA e dedicati al tema “BELLEZZA”.

Dopo l’edizione virtuale del 2021, la cerimonia di premiazioni si è svolta di nuovo in presenza, pur se lambita sul finale da un forte temporale. Durante la cerimonia è stata sottolineata la soddisfazione per l’ottima partecipazione ai progetti letterari e artistici, dedicati ad una tematica scelta in onore del 50° anniversario della Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Il concorso letterario è stato vinto dall’opera “Miele d’acciaio” di Erika Morgagni di Forlì nella Sezione POESIA e dall’opera “Si sentiva bella” di Morena Festi di San Matteo Decima (BO) nella Sezione RACCONTI.

Premiato per la Sezione GIOVANIFUTURO il racconto “La bellezza è amore…” di Antonietta Onda di Scafati (SA).

A seguire sul podio delle POESIE l’opera “La Bellezza” di Stefania Raschillà di Genova e, a pari merito, le opere “La bellezza della natura” di Ornella Olfi di Montichiari (BS) e “L’essenza” di Miriam Treglia di Mirandola (MO)

Per i RACCONTI al secondo posto si è classificata l’opera “Il respiro buono del mondo” di Emilia Mazzocchi di Melzo (MI), seguita da “La bellissima Carla Bonetti” di Cristina Giuntini di Firenze.

Segnalate inoltre le POESIE: “Notte” di Alessandra Maria Coroama di Tavagnasco (TO), “L’albero” di Nicola Polcaro di Montecorvino Rovella (SA), “La nostra Libertà” di Laura Vargiu di Siliqua (CA) e “Terra nuda” di Alberto Vacchi di Milano, e i RACCONTI: “La parallela” di Gianmarco Papi di Fregene (RM), “L’inviata” di Andrea Pozzali di Brescia, “Duna e la bellezza degli amici a quattro zampe” di Daniela Biancotto di Borgo San Dalmazzo (CN) e “Catene” di Fabrizio Mineo di Roma.

Vincitore del Video Contest è stato decretato il video “Bellezza, l’arte dell’età” di _guroga di El Hattilio (Venezuela), seguito dai video a parimerito “Timeland” di Gianluca Capozzi di Aiello del Sabato (AV) e “L’essere è bellezza” del collettivo Utensilia APS Casale Monferrato (AL), seguiti al terzo posto dalla video-poesia “Amenità” di Lolita Rinforzi di Assisi (PG).

Menzione Speciale GiovaniFuturo al video “La magia di un piccolo funghetto” della giovanissima (11 anni) Lana Peruzzi di Badia di Polesine (RO). I video sono visibili online sul canale YouTube di Echorama.

Durante la serata è stata anche presentata l’antologia “Voci di Notte – Bellezza”, che contiene le 100 migliori opere tra quelle partecipanti al concorso, le oltre 260 cartoline ricevute per il progetto di Mail Art dagli artisti di 38 Paesi diversi, e i QR code per la visione dei video premiati. Per la copertina, tra tutte le cartoline ricevute, è stata scelta l’opera dell’artista turca Esma Tatar.

Gli organizzatori ringraziano tutti i poeti, gli scrittori, gli artisti e i videomaker che hanno creduto in questa scommessa, inviando le loro fatiche e speranze; la giuria del concorso letterario composta dagli scrittori Fioly Bocca, Giorgio Baietti, ed Elisabetta Raviola e dal presidente dell’Associazione Laura Chiarello; la giuria del video contest composta dall’attore e regista Giacomo Capra e dalla fotografa e producer Greta Carrettoni e dall’artista e performer Giovanni Saldì; Teresa Mignacco per l’editing e tutti coloro che in vario modo hanno reso possibile questa 8° edizione, i lettori che hanno interpretato i brani premiati durate la serata: Nadia Beltramo, Giacomo Capra e Serafina Mazzaresi, i Musicisti del Monferrato che hanno animato la serata con la loro apprezzata performance: Vanessa Grosso, Giorgio Allara, Claudio Brusasca e Pierfelice Scagliotti, e tutti coloro che hanno partecipato all’evento.

Durante la serata è stata attiva una raccolta fondi in favore di UNITED24, a sostegno della popolazione dell’Ucraina, che sarà ancora aperta per qualche giorno.

Tutte le informazioni sul concorso, sull’antologia e sui vincitori sono disponibili nel sito www.vocidinotte.it