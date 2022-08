Venticinque nuovi Oss hanno ricevuto il diploma di qualifica ad Astiss. Tutti i nomi

Venticinque allievi/e del corso Oss (operatori socio sanitari) hanno concluso al polo Rita Levi Montalcini il loro percorso di studi ed hanno conseguito il diploma di qualifica. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta, oggi, presso la sede universitaria ad Asti. Insieme a docenti e tutor di classe si sono uniti il presidente del consorzio Asti Studi Superiori, Mario Sacco, il sindaco di Asti, Maurizio Rasero: hanno espresso i loro apprezzamenti al corpo insegnanti e ai neo operatori che prenderanno servizio presso strutture di cura del territorio.

“Si tratta di un corso qualificante per i giovani – dice Sacco – anche per il livello di formazione acquisito in questi mesi in stretta collaborazione con gli studenti e i professori del corso di Infermieristica che si sono presi cura per le attività di tirocinio svolti anche nel laboratorio scientifico, dotato di manichini ed apparecchiature hi-tech, allestito nella sede di piazza de Andrè“.

Di seguito l’elenco dei nuovi Oss:

Chantal Albergamo (Asti), Mariia Aleksandrova (Asti), Jucineia Carvalho Da Silva (Asti), Anisoara Chirila (Asti), Jessica Congiu (Asti), Ludy Forella Corpus Saldana (Asti), Martina Costa (Asti), Nadia Fornasero (Asti), Valentina Frendo (Asti), Tiberio Lai (Torino), Filippo Marchino (Asti), Antonella Marino (Torino), Maria Giulia Morano (Asti), Animata Ndiaye (Asti), Aurelia Ramona Oana (Asti), Arianna Pellegrini (Asti), Giorgia Ragusa (Asti), Riccardo Raviola (Asti), Nereyda Salinas Nunez (Asti), Martina Sattin (Asti), Lefteri Shaba (Asti), Luca Tagliapietra (Asti), Mariela Johanna Valdiveso Acuna (Asti), Chiara Pia (Asti), Iride Tancini (Asti).

Intanto, a breve ripartiranno le preiscrizioni al corso per OSS per l’anno formativo 2022/23. Per le procedure necessarie consultare il sito https://www.uni-astiss.eu/ dove viene pubblicato il bando con le modalità e i tempi di presentazione della domanda per partecipare alla selezione.

La novità anno formativo 2022/2023 prevista dalla Regione Piemonte per i corsi OSS è il buono formazione: ogni allievo iscritto dovrà contribuire alla parziale copertura del costo della formazione, ossia pagare una quota per l’iscrizione al corso in base all’ISEE. Ad ogni persona ammessa verrà assegnato un buono formazione ripartito in misura proporzionale al valore dell’ISEE, Ad esempio con un ISEE fino a Euro 10.000 il corso è gratuito; tra 10.000,01 e 20.000 il costo è di 750 euro; oltre i 20.000,01 euro il costo è di 1500 euro. Il percorso formativo avrà una durata ordinaria di 1000 ore, di cui 440 in stage. Si raccomanda agli interessati di iniziare a richiedere l’attestazione necessaria presso i CAF.