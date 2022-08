Una delegazione di consiglieri della minoranza, composta da Mario Malandrone (Ambiente Asti), Michele Miravalle e Roberto Vercelli (Partito Democratico), Vittoria Briccarello (Uniti si può), Gianfranco Miroglio (Europa Verde Verdi) e Valter Saracco (Prendiamoci cura di Asti) hanno fatto un sopralluogo al campo nomadi di via Guerra.

“Vogliamo iniziare una stagione dove noi della minoranza non ci limitiamo a lanciare interpellanze, ma vogliamo toccare i problemi con mano – afferma Michele Miravalle – quello che abbiamo trovato sono condizioni oltre la vivibilità e oltre la dignità umana”.

Mario Malandrone racconta di come la comunità ancora residente nel campo (un numero tra le settanta e le ottanta persone) sia ben disposta a trasferirsi altrove: “Abbiamo trovato una sostanziale disponibilità di tutti per poter superare il campo – spiega – non vogliamo fare politiche di contrapposizione all’Amministrazione ma siamo qui per dare un contributo al superamento di questo problema: chiediamo però che nei soldi a bilancio stanziati per la bonifica del campo possano rientrare percorsi di accompagnamento sociale, indispensabili per un sostegno concreto alle tante famiglie qui presenti”.

“E’ la prima volta che venivo nel campo – confessa Vittoria Briccarello – quello che ho trovato supera ogni mia immaginazione. Penso che ci sia un problema enorme di dignità delle persone, non voglio fare una questione di tipo politico: impegniamoci tutti per superare insieme questo problema”.

Il campo ha dei seri problemi di vivibilità, come si può vedere nella galleria fotografica: i bagni comuni, tre, non sono allacciati né alla luce né all’acqua corrente, cosa che li rende invivibili e di fatto inservibili nelle ore notturne. Ci sono cumuli di immondizia all’interno del campo, dove giocano i bambini.

“Situazioni paragonabili alle peggiori favelas” spiega Miravalle: “I dati importanti di questo sopralluogo sono due: i residenti sono i primi a non voler più stare all’interno del campo, quindi non c’è nessuna opposizione da parte loro ai piani di superamento da parte dell’Amministrazione; secondo ci sono situazioni di igiene e salute pubblica che non sono più rimandabili. Bisogna agire adesso”.

“Gli investimenti nelle politiche sociali sono necessari perché i bambini presenti nel campo sono tanti – così Vittoria Briccarello – gli educatori vengono solo poche ore a settimana e non sono sufficienti per contrastare alcuni fenomeni come la dispersione scolastica“.

“Ci vorrebbe un lavoro di patronato – continua Miravalle – molti ci hanno fatto vedere che hanno compromessi di vendita per poter andare ad abitare da altre parti: il lavoro che bisogna fare è capire se questi terreni dove andranno a stanziarsi sono edificabili e se ci sono tutti i permessi per poterci abitare. Capisco che è un’ovvietà per molti ma questo è un lavoro che non possono o non riescono a fare. Credo che visti i numeri esigui, gli uffici comunali che prendessero in carico i casi in pochi giorni potrebbero dare risposte concrete in grado di superare il campo”.

Nel frattempo, si aspettano i lavori di bonifica che dovrebbero iniziare prima dell’arrivo della brutta stagione: alcuni camion dell’Asp hanno eliminato i depositi di spazzatura più vistosi, ma la situazione rimane ancora drammatica. Il 24 agosto si terrà un incontro tra il sindaco Maurizio Rasero e i residenti del campo: in quella data probabilmente si conosceranno tempi e modi per procedere ai lavori di bonifica. Sperando che l’epilogo di questa vicenda sia vicino alla conclusione, perché, in qualsiasi modo la si pensi, la presenza di un luogo simile non può definire la città di Asti come un posto pienamente civile.