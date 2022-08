Una caccia al tesORO -ARGENTO per i piccoli del rione San Silvestro

Pur non avendo interrotto neanche in periodo Covid le iniziative al servizio del proprio territorio e dei suoi rionaioli, il comitato di San Silvestro, rivive con emozione rinnovata l’approntamento del Palio “come da tradizione”, ed è pronto a mostrare la sua dedizione ed amore per la Storia e per Asti.

Oltre agli appuntamenti consueti che accomunano tutti e 21 i rioni, borghi e comuni partecipanti all’antico evento, gli Oro Argento, che da sempre si contraddistinguono per il fervore e la tutela e la promozione del patrimonio culturale, hanno ideato anche altre iniziative come:

la “Caccia al TesORO-ARGENTO per le vie del Rione”, percorsi, giochi e sorprese per grandi e piccini alla scoperta della storia del Castelvecchio, che si terrà giovedì 1 settembre alle 21,30 con partenza dal CDC;

e l’allestimento di una mostra an plein air visibile 24h su 24, intitolata “Bandiere d’Artista dal 1967 ad oggi”.

Si sono esposte infatti, dopo un accurato restauro e personalizzazione realizzato dai giovani del Rione, col coordinamento della Rettrice Maria Teresa Perosino, del Priore Gianpiero Giordano e della Coordinatrice Giovani Beatrice Anzolini, le bandiere da arredo stradale dal 1967 ad oggi, nelle vie del proprio centro storico, cuore più antico della città, sito intorno al Castello.

Ciò su ispirazione della splendida mostra allestita e coordinata dalla Dott.ssa Barbara Molina presso il Museo del Palio gli anni passati, e per onorare il grande tributo artistico ed organizzativo del Prof. Sergio Panza e di Federico Venturi, scomparsi lo scorso anno.

Pregevoli le opere pittoriche su bandiera di celebri artisti che hanno scelto di onorare con la loro Arte il Rione.

Tra essi ricordiamo con più affetto: Bera, Ferrero, Grandi, Panza, Perosino, Piglione, Robino, Rosa, Soffiantino, Torchio.

La mostra-arredo urbano è stata realizzata anche grazie alla collaborazione professionale ed efficiente dello staff della Commissione Imbandieramento del Comune di Asti.

Un team instancabile e appassionato della propria città e del proprio lavoro, coordinato in ufficio da Fabrizio Crivelli e in loco da Jerry Lombardo del settore Manifestazioni, Walter Visconti e a 5 metri d’altezza dal grandioso Luka Gjura.

Le opere più delicate e preziose saranno invece esposte domenica 4 settembre all’interno della Chiesa di San Silvestro e presso la Sala dei Trofei della sede del Rione.

Vi saranno anche altre celebrazioni importanti come l’anniversario della Vittoria memorabile di Ulita Deis e Angelo de Pau, col grande Lazzaro Beligni, “1992-2022 una Vittoria speciale” e il consueto ritrovo con le delegazioni ospiti di tutte le principali città italiane ed internazionali legate alla storia di Valentina Visconti e Gian Galeazzo, un sodalizio che nel 2021 in onore del 650esimo anniversario ha diffuso e promosso il Palio di Asti in tutto il mondo, e il 3 settembre rinnoverà le collaborazioni con l’incontro “Sodalizio Visconteo: un successo che continua.”

Tutto pronto insomma per mostrare a tutti, quanto prezioso è il Palio di Asti e quanto gli Oro-Argento lo amano, vivono e promuovono con orgoglio 365 giorni l’anno, da sempre.”